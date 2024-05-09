VakıfBank, Trendyol üzerinden satış yapan işletmelere, Trendyol ekranları üzerinden kredi başvurusu yapma, uzaktan müşteri olma ve VakıfBank Mobil ile uçtan uca dijital bir şekilde kredi kullanma imkânı veren ilk banka oldu.İSTANBUL (İGFA) - “Dijital kolaylaştırır” yaklaşımıyla, müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak ürün ve hizmetler sunan VakıfBank, Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Trendyol ile iş birliğinde yeni bir adım atıyor.

Trendyol üzerinden satış yapan işletmeler, VakıfBank müşterisi olsun olmasın Trendyol satıcı paneli aracılığıyla dijital kredi başvurusu yaparak, anında kredi limitlerini görüyor, uzaktan VakıfBank müşterisi olabiliyor ve ihtiyaçları olan finansmana şubeye gitmeden, uçtan uca dijital olarak ulaşabiliyor.

VakıfBanklı olmanın ayrıcalığını her zaman hisseden işletmeler, kolayca kredi başvurusu yaparak kredi kullanabiliyor. Müşteriler, Trendyol ekranları üzerinden VakıfBank’ın dijital kolaylığını yaşarken, 70 yıldır bir kamu bankası olma sorumluluğuyla hareket eden VakıfBank ile çalışmanın güvenini de hissediyor.

Kurulduğu günden bu yana, toplumun farklı kesimlerinden müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren VakıfBank, Trendyol ile yaptığı iş birliği sayesinde ticari müşterileri için de hızlı ve pratik çözümleriyle zaman tasarrufu ve verimlilik sağlamaya devam ediyor.