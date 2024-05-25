Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen gezi programında üniversite öğrencileri ile buluştuBİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen gezi programında Bilecik’imize 81 ilden gelen 350 üniversite öğrencisi ile buluştu.

Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerinin atıldığı Bilecik’e gelerek Külliye ve Türbe ziyaretleri,Mehter ve Atlı Okçuluk gösterileri gibi birçok etkinliğe katılan öğrenciler doğal ve kültürel zenginlikleri ile tarihin en önemli sayfalarından birine tanıklık etme fırsatı buldular.