Van'ın Erciş ilçesinde öğretmenlik yapan Veysel ve Zeki Fidan kardeşler, aynı okulda çocukları geleceğe hazırlıyor. Kardeşler, meslek dayanışmasıyla zorlukların üstesinden gelerek eğitimde fark oluşturuyor.VAN (İGFA) -Van’ın Erciş ilçesinde doğup büyüyen Veysel (32) ve Zeki Fidan (27) kardeşler, aynı okulda öğretmenlik yaparak öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

Malatya İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği mezunu Veysel, memleketi Erciş’te Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu ve Ortaokulu’nda göreve başladı. Ağabeyini örnek alan Zeki ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği’ni bitirerek aynı okula atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre ağabey Veysel Fidan, “Kardeşimle çalışmak büyük bir şans. Memleketimde, aynı mesleği paylaştığımız kardeşimle görev yapmak güven ve mutluluk veriyor” dedi.

Zeki Fidan ise, ağabeyinin öğretmenliğinden dolayı kendisinin etkilendiğini belirterek, "Ona özenerek bu mesleği seçtim. Birlikte öğrencilerimize yön vermek gurur verici” diye konuştu.