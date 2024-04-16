Sanatçı ve Yazar Ahmet Şafak, Avusturya Türk Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Ramazan Festivali kapsamında, başkent Viyana’daki Türk vatandaşlarıyla konser ve imza günü etkinliğiyle bir araya geldi.

AVUSTURYA (İGFA) - Avusturya'da yaşayan vatandaşlarımızın buluşma noktası olan Türk Federasyonu, Ramazan ayı boyunca Türk kültürünün geleneksel etkinliklerini başkent Viyana'ya getirerek Türklerin ilgi kaynağı oldu. Bu ilgi Sanatçı ve Yazar Ahmet Şafak konseri ve imza günü ile unutulmaz bir kültür sanat festivaline dönüştü. 12 Nisan Cuma akşamı yüzlerce kitapseverle bir araya gelen Ahmet Şafak bir yandan sevenleriyle sohbet ederken diğer yandan Türk Edebiyatına kazandırdığı kitaplarını imzaladı. Bu kültür iklimi ertesi gün müzik ziyafeti ile taçlandı. 13 Nisan'da Türk Federasyonu Genel Merkezinin konser salonunda sevenleriyle buluşan Ahmet Şafak, şarkılarını salonu dolduran hayranlarıyla coşkuyla söyledi.

Ahmet Şafak'ın iki buçuk saat sahnede kaldığı konsere Türkiye Cumhuriyeti Avusturya Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve Türkiye Cumhuriyeti Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert de katıldı. Sanatçı Ahmet Şafak, konser sonrası yeni kitabı Araf Oteli'ni Büyükelçi Ozan Ceyhun'a ve Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert'e imzalayarak takdim etti.

“YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Etkinlikle ilgili konuşan Avusturya Türk Federasyonu Genel Başkanı Ali Can, "Ramazan etkinliğimize yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Bizim için milletimizin her bir ferdi çok kıymetlidir. Türkiye’mizin değerli sanatçısı Ahmet Şafak konseri ve söyleşisi ile halkımıza hitap etmek ve hep birlikte bu coşkuyu yaşamak mutluluk verici. Kutlu olsun" dedi.

“YÜKSEK İLGİDEN DOLAYI ÇOK MEMNUNUZ”

Festival coşkusunu değerlendiren Avusturya Türk Federasyonu Genel Başkan Vekili Baki Uslu, "Kültürümüzü yaşatmak, yeni nesilleri geleneklerimizi buluşturmak gayemizin halkımızca yüksek ilgi görmesinden çok memnunuz. İmza etkinliğimize katılım da beklenenin üzerinde oldu. Ahmet Şafak coşkusu zaten herkesin malumu. Son derece mutluyuz ve halkımıza yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.