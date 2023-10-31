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Almış olduğu eğitimin yanı sıra müzik kariyerindeki deneyimle ve sahnelerdeki performansıyla dinleyicilerinin beğenisini kazanan Volkan Biçer , profesyonel müzik kariyerine ard arda yayınlayacağı 4 çalışmanın ilki olan 'Yalnızlığın Ortasındayım' devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Söz ve müziği Harun Çelik imzası taşıyan çalışma'nın Mix -Mastering'ini Metehan Köseoğlu ,Düzenlemesini Nida Şan, yönetmenliğini ise Kemal Kekeva üstlendi.

Volkan Biçer 'Yalnızlığın Ortasındayım' Yaşar Kekeva Plakçılık etiketiyle NetD Müzik youtube kanalında ve tüm dijital platformlarda yayında.