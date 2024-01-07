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İzmir'de Çiğli Belediyesi, kente yeni sosyalleşme alanları kazandırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında baştan sona yenilediği ve edebiyatımızın duayen ismi Yaşar Kemal’in ismini verdiği parkı düzenlediği törenle hizmete açtı.İZMİR (İGFA) -Her yaştan vatandaşın güvenle ve keyifle sosyalleşebileceği yaşam alanlarını kente kazandırmaya devam eden Çiğli Belediyesi, son olarak İzkent Mahallesi'nde yenileme çalışmalarını tamamladığı Yaşar Kemal Parkının açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Açılışın ardından çay bahçesinde vakit geçiren vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Gümrükçü, talep ve önerileriyle ilgili notlar aldı.

Spor sahası, genişletilen kafeteryası ve üretici kadın pazarıyla her yaştan vatandaşın sosyalleşebileceği bir parkı daha Çiğli’ye kazandırdıklarını belirten Gümrükçü, “Egekent Bölgesinin inşaatı 1998’da bitirildi ancak sonraki yıllarda sosyal, sportif ve kültürel hizmet anlamında pek kimsenin eli değmediği. Biz, oldukça geniş bir nüfusa sahip Egekent, Çağdaş ve İzkent Mahallerimize bu anlamda dokunuşlar yapmaya çalışıyoruz. Son olarak, içerisinde spor sahası, kafeteryası ve üretici kadın pazarıyla donanımlı bir tesisi yenileyerek İzkent Mahallesi’ne kazandırdık. Bu yeniliğe yakışır bir isim olarak da edebiyatımızın usta yazarlarından Yaşar Kemal’in ismini verdik” dedi.

“SPORA VE SPORCUYA DESTEĞİMİZ SÜRÜYOR”

Tesisle ilgili bilgi veren Gümrükçü, “Maalesef Çiğli’deki spor sahaları özel işletmelerin elindeydi ve biz bunları teker teker Çiğli Belediyespor Kulübü’nün üzerine olması kaydıyla belediyemize geri kazandırdık. Bu doğrultudaki çalışmalarımıza Egekent Spor Kulübü ile devam ettik. Halı sahayı ve soyunma odalarını yeniledik. Mahallemizin takımlarına bu sahaları ücretsiz kullandırıyoruz. Bu tesislerden elde edilen gelirlerin genç kardeşlerimizin eğitiminde harcanması için 15-16 amatör spor kulübümüzle böyle bir protokol düzenledik. Şu an 500 gencimiz Egekent Spor Kulübü çatısı altında eğitim alıyor. Umuyorum Pazar yerinin karşısında yer alan alana da gelecek yıl İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile spor kompleksimiz için temel atacağız” diye konuştu.