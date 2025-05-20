Yeşilay tarafından gençlerin eleştirel düşünme, etkili iletişim ve toplumsal duyarlılık becerilerini geliştirmesi amacıyla düzenlenen Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvasında Bursa, hem katılım hem de başarı açısından büyük bir üstünlük sağladı.BURSA (İGFA) - Marmara Bölgesinden 9 ilin katıldığı turnuvada, Bursa 44 okuldan 80 takımla (160 öğrenci) ile en yüksek katılım oranını yakaladı. 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenen Marmara Bölge Turnuvası sonucunda, Türkiye Finallerine katılacak 8 takımın 6’sı Bursa’dan seçildi.

ŞAMPİYON BURSA'DAN: BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi

14 Mayıs 2025 tarihinde Kocaeli’nde yapılan Marmara Bölge Finalinde, Bursa’yı temsil eden BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Mevlüt Sami Yıldıran ve Gökberk Bulunmaz, turnuvanın şampiyonu oldu. Gençler, İstanbul’da 28-30 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşecek Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

BURSA’DA GURUR TÖRENİ

Bu büyük başarıyı taçlandırmak adına düzenlenen ödül töreninde konuşan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu: “Sahne gençlerin olmalı. Mikrofon gençlerin olmalı. Gençler aktif ve dinamik olmalı. Bu gerçekleştiğinde biz gerçekten işimizi hakkıyla yapmış oluruz. Yeni müfredatımız, yani ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ de bizden bunu istiyor. Gençler, kendi hikâyelerini kendi tutkuları ve tercihleriyle oluşturmalı.

Yeni nesiller sadece bir şıkkı işaretlemekle, sadece akademik başarıyla değil; aynı zamanda sosyal becerilerini geliştirerek, doğruyu yaşayarak ve deneyimleyerek yetiştirilmeli.” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Alireisoğlu, Bursa'dan çıkan başarının arkasında özveriyle çalışan yaklaşık 30 öğretmenin emeğine de dikkat çekerek, bu tür çalışmaların önümüzdeki yıllarda daha da genişletileceğini belirtti.

YEŞİLAY’DAN GENÇLERE DESTEK

Yeşilay Bursa Şube Başkanı Suat Arvas ise törende yaptığı konuşmada, gençlerin bağımlılıklarla mücadelede önemli bir rol oynadığını vurguladı. Arvas, Yeşilay’ın yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın birçok ülkesinde temsilcilikleriyle mücadele yürüttüğünü belirterek:

“Münazara turnuvasını sadece bir yarışma değil, aynı zamanda sorgulama, düşünme ve çözüm üretme yolculuğu olarak görüyoruz. Finale kalan takımlarımızla gurur duyuyoruz. Bursamızın bu başarıyı İstanbul’da da sürdüreceğine inanıyoruz,” dedi.

Törene katılan AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de gençleri ve öğretmenleri tebrik etti.

Tören, katılımcılara başarı temennileriyle sona erdi.