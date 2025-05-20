Türkiye’nin uluslararası alanda en prestijli yarış organizasyonu olan TransAnatolia, bu yıl OutdoorFest ile güçlerini birleştirerek heyecan dolu bir iş birliğine imza atıyor.İSTANBUL (İGFA) - 30 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında 15.si gerçekleşecek TransAnatolia Rally Raid, OutdoorFest ile start alıyor. Bursa’dan başlayacak yarışın öncesinde düzenlenecek OutdoorFest’te, yarışmacılar ve Bursalılar, festival atmosferinde kamp, doğa sporları, deneyim alanları ve marka etkinlikleri ile benzersiz bir outdoor deneyimi yaşayacak.

Bursa’dan start alıp 2.400 km’yi aşan yarış rotasıyla Bolu Abant’ta finish görecek olan TransAnatolia, farklı coğrafyalardaki doğa koşullarında ve zorlu yarış parkurlarından geçen katılımcılara hem fiziksel hem ruhsal dayanıklılık gerektiren muhteşem bir deneyim sunacak. OutdoorFest ise bu yolculuğun kalbinde, doğa tutkunlarını ve macera arayanları bir araya getirecek.

TransAnatolia Genel Koodinatörü Burak Büyükpınar; “Uzun zamandır festival tadında bir başlangıç yapma hayalimizi bu yıl hayata geçireceğimiz için çok mutluyuz. OutdoorFest ile yaptığımız iş birliği ile yarışın ruhunu festival coşkusuyla birleştiriyoruz. Start öncesinde katılımcılarımıza eğlence ve farklı deneyim imkanı sunacağız.” derken; Outdoor Türkiye CEO’su İlker Tulunay da “Her yıl binlerce doğaseveri buluşturduğumuz OutdoorFest’i, bu yıl TransAnatolia ile birlikte Türkiye’ye açıyoruz ve ilk durağımız Bursa olacak, bizim için de oldukça heyecan verici.” şeklinde görüşlerini aktardı.

Adrenalin, doğa ve dayanıklılığın birleştiği TransAnatolia; festival ruhu, kamp kültürü ve açık hava aktiviteleriyle zenginleşen OutdoorFest ile birlikte bu yıl katılımcılarına unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.