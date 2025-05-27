Ankara Keçiören Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu 2024-2025 sezonunu muhteşem bir gösteriyle noktaladı.ANKARA (İGFA) - Ankara Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Yedi Bölge Tek Yürek” gösterisi izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Anadolu’nun dört bir yanından esintiler taşıyan gösteride, 14 farklı yöreye ait halk dansları sahnelendi. Her biri özenle hazırlanan koreografiler, izleyicilere adeta kültürel bir şölen sundu.

210 kişinin sahne aldığı gösteri coşku dolu anlara sahne oldu. Salonun tıklım tıklım dolduğu etkinlikte izleyiciler halk oyunları topluluğunu ayakta alkışladı. Etkinliğe Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Atila Zorlu ve Celal Biçer katıldı.

GELENEKSEL DEĞERLERİMİZİ YAŞATIYORUZ

Keçiören Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’un, sanatın ve kültürün buluşturucu gücünü gözler önüne serdiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, “Keçiören Belediye Balkanımız Mesut Özarslan’ın, geleneksel değerlerimizin yaşatılması noktasında gösterdiği hassasiyet neticesinde bugün bu güzel gösterileri izleme fırsatı buluyoruz. Türk kültürüne özgü halk oyunlarını yaşatan ve bizlere keyifli göster sunan tüm ekibe teşekkür ediyorum” dedi.