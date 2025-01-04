Yan haklar dünyasının en çok tercih edilen faydalarından biri olan yemek kartları yeni yılda hem çalışana hem de işverene daha fazla avantaj sağlıyor. 31 Aralık 2024 tarihinde SGK tarafından yayınlanan 2024/17 sayılı genelge ile yemek kartları, kullanım alanları değişmeden SGK priminden yüzde 100 muaf hale geldi.İSTANBUL (İGFA)- Her geçen gün çeşitlenen yan haklar dünyasında yemek kartları çalışanlar için en önemli fayda olmaya devam ediyor. Yemek kartları işverenler için de birçok avantajı beraberinde getiriyor. Hem gider yönetimi hem de gelir vergisi ve SGK primlerinde sağladığı belirli muafiyetlerle işveren için muhasebesel ve idari olarak kolaylık sağlayan yemek kartları, nakde göre artık daha da avantajlı.

Yemek kartlarının işverene sağladığı tüm avantajların yanı sıra SGK tarafından yayınlanan son genelge ile yemek kartlarından herhangi bir limite tabi olmaksızın prim alınmayacağı sadece nakit yardımlar ve nakit gibi her yerde geçen kartlar ile yapılan yemek yardımlarında 2025 yılında 158 liraya kadar istisna uygulanabileceği açıklandı.

Söz konusu kararın işverenler ve çalışanlar lehine önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Pluxee Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Koray Bozkurt, “SGK tarafından yayınlanan son genelge ile birlikte çalışanlarına yemek kartı ile ayni yardım yapmak isteyen işverenlerin artık prim ödemeyeceği kesinleşmiş bulunuyor. Danıştay tarafından iptal edilen SGK'nın 2022 tarihli genelgesindeki ayni yemek yardımlarından prim alınmasından yeni genelgeyle vazgeçildi; aslında bu genelge ile birlikte yerleşik uygulamaya dönüş yapıldı diyebiliriz. Bu durumun kesinleşmesinin de çalışanlara yapılan yemek yardımlarının artmasında önemli bir teşvik olacağını düşünüyoruz. Örneğin 2025 yılında çalışanına günlük 300 TL tutarında yemek desteğini nakit yerine yemek kartı bakiyesi olarak veren 100 çalışanlı bir firma 264 TL gelir vergisi istisnasının yanı sıra sınırsız SGK prim istisnası ve yüzde 10 indirilebilir KDV avantajı ile yıllık 3,52 milyon TL tutarında bir tasarruf sağlayabilir hale gelmiştir” dedi.

Yemek Kartları ile Hem İşverenler Hem de Çalışanlar Daha Fazla Kazanıyor

Yemek kartlarının hem işveren hem de kamu için avantajının arttığının altını çizen Koray Bozkurt “Yemek kartları 81 ilde binlerce küçük işletmede kullanılıyor ve bu işletmelerde ciddi bir iş hacmi yaratıyor. Ayrıca, tüm ödeme süreçleri dijital olduğu için, yemek kartları kamu için şeffaf ve geriye dönük, kontrol edilebilir bir sistem sunuyor. Bu sistem sayesinde Pluxee, KDV’yi işverenden peşinen tahsil edip kullanıcının restoranda harcamasını beklemeden devlete ödüyor. Böylece hem işveren hem de kamu nezdinde nakde göre çok daha avantajlı bir seçenek oluyor” dedi.