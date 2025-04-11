Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kabiliyetlerini artırmak amacıyla yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin envantere kazandırıldığını duyurdu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na muhtelif miktarda Dragoneye-2 Termal Kamera, Zırhlı Akaryakıt Tankeri ve Orta Menzilli Modern Tanksavar Füzesi teslim edildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine yeni silah sistemlerinin dahil olduğu bildirildi.

Haftalık basın bilgilendirme toplantısında basını bilgilendiren Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na muhtelif miktarda Dragoneye-2 Termal Kamera, Zırhlı Akaryakıt Tankeri ve Orta Menzilli Modern Tanksavar Füzesi teslim edildiğii duyurdu.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ’nin (MKE) savunma sanayindeki önemli adımlarını da paylaşan Tuğamiral Aktürk, 27 Mart’ta, Kuzey Makedonya merkezli ATS Grup ile MKE arasında “Savunma Sanayi Alanında Stratejik İş Birliği Anlaşması” imzalandığını duyurdu. Bakan Yardımcısı Musa Heybet’in katıldığı törende imzalanan anlaşma, teknoloji transferi, üretim tesislerinin modernizasyonu ve ortak yatırım projelerini kapsadığını belirten Tuğamiral Aktürk, ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın büyük ölçekli yatırımlar listesinde MKE, Kırıkkale’de 818 milyon dolarlık silindirik barut ve mühimmat üretim yatırımıyla savunma sanayinde birinci, Türkiye genelinde ise üçüncü sıraya yerleştiğini belirterek, Makine Kimya Endüstrisi'ni bu başarısından ötürü kutladı.