Herkes Duysun TV ekranlarında yayınlanan 'Herkes Duysun' programının bu haftaki konuğu, Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu..

Taha ÇELİKBAŞ /HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV ekranlarında Aylin Tekir moderatörlüğünde ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi ile Gazeteci Yazar Mesut Demir eşliğinde yayınlanan 'Herkes Duysun' programının bu haftaki konuğu, Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu..

Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının reklama verdikleri paraları eleştiren Yalçın "Vatandaş birini seçecek ama resmini göremiyor ki neden yok? çünkü çok büyük para. Bir binaya resim asmak çok büyük para bu posterleri binaya giydirme 2.5 milyon TL'yi buluyor. Her iki adayında Alinur Aktaş'ında Mustafa Bozbey'inde toplamda seçim için harcadıkları 1 miyar TL'yi bulmuş. Bu kadar parayı emekliye dağıtsan ne olurdu? Gece 2'de döner partisi yapıyorlar. Ben eminim oraya gelen maddi durumu olmayanlar gitti oraya. Geceleri yemekler düzenlediler, bir ara 'Çorba Çesmesi' çıkardılar. Çocuklar utanıyorlarmış çeşmeyi açarken. Eğer bir şey yapacakken bir yer aç isteyen gitsin orada yesin." Dedi.

Alinur Aktaş ve Mustafa Bozbey'in mal varlıklarını kaynakları ile açıklamasını talep eden Sedat Yalçın sözlerine şöyle devam etti:

"Kapmanya bütçeleri açıklanması kesinlikle gerekir. Kendi parasıyla harcadı diyelim ama bir insan 1 Milyarını neden harcasın ki. Eğer devletin parasını seçim üzerine kullanıyorsanız, kullanmazsınız! Ben Alinur beyinde Mustafa beyinde kaynakları ile mal varlıklarını açıklamasını talep ediyorum" dedi.

Yükselen Parti olarak Partisini tanıtan Yalçın, "Önemli hizmetler yapıldı Türkiye'nin zor dönemlerinden çıkıldı. Maalesef son 10 yıl kötüye gidiyor. İlk 10 yılda her şey iyi gidiyordu. Biz geçmiş 10 yılı istiyoruz. Vatandaşta bunu görüyoruz, bunu istiyoruz." Dedi.