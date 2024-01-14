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Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 11-16 önde kapatan Armada Praxis Yalıkavak, maçı da 23-27 kazanarak rövanş karşılaşması için avantaj sağladı.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu ilk maçında Yenimahalle Belediyesi ile Armada Praxis Yalıkavak karşılaştı. ANKARA (İGFA) - Karşılaşma öncesinde Yenimahalle Belediyesi ve Armada Praxis Yalıkavak, Pençe-Kilit harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen askerlerimiz için sahaya pankartlarla çıkarak, saygı duruşunda bulundu.

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