EHF Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu ilk maçında Yenimahalle Belediyesi ile Armada Praxis Yalıkavak karşılaştı.ANKARA (İGFA) - Karşılaşma öncesinde Yenimahalle Belediyesi ve Armada Praxis Yalıkavak, Pençe-Kilit harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen askerlerimiz için sahaya pankartlarla çıkarak, saygı duruşunda bulundu.

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Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 11-16 önde kapatan Armada Praxis Yalıkavak, maçı da 23-27 kazanarak rövanş karşılaşması için avantaj sağladı.

Karşılaşmanın rövanşı 20 Ocak tarihinde saat 17.00'de Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak.