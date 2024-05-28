Yenimuhacır Kültür Derneği yönetim kurulu başkanı İdris Baysay oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yenimuhacır Kültür Derneği Genel Kurulu geçtiğimiz Cumartesi günü akşamı yapıldı.

Saat 20.30’da gerçekleştirilen kongrede yeni yönetim ve denetim kurulu da belli oldu.

Tek liste ile gidilen seçimde Yönetim ve Denetim Kurulu şöyle oluştu;

YÖNETİM KURULU;

Başkan: İdris Baysay , Yönetim kurulu : Banu Kalfalar, Sevda Yaşarbaş, Mustafa Kıral, Nevzat Çetin

DENETİM KURULU: İsmail Akın, Aydın Alabak, Hamit Uğus