Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kınıkpor’da forma giyen Enes Öztürk Bozüyük Vitraspor'a transfer oldu.

Pazaryeri Gündem

BİLECİK (İGFA) - Bilecik’te 2 Amatör Küme Grubunda mücadele eden Kınıkpor’un yetenekli futbolcusu Enes Öztürk Bozüyük Vitraspor’a transfer oldu.

Kınıkspor altyapısından yetişme defans oyuncusu Enes Öztürk, 2008 doğumlu.

Kınıkspor kulübü sosyal medya hesabından Enes Öztürk’ün transferi ile ilgili, ”Genç Oyuncumuz Enes Öztürk, Bozüyük Vitraspor ile anlaşmıştır. Hayırlı Olsun. Genç Kardeşimize Yeni Kulübünde başarılar dileriz” paylaşımı yaptı.