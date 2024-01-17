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25. yıl kutlamaları kapsamında bu yıl 6.sı düzenlenecek olan BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri için heyecanlı bekleyiş başladı.İSTANBUL (İGFA) - Akademiyi ve müzik sektörünü bir araya getiren bu özel gecede halk oylaması ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin seçtiği isimler kampüste buluşuyor.

Yılın Rap Sanatçısı ödülü için 1000’e yakın rapçinin aday adayı olduğu kategoride sadece 1 kişi ödüle layık görülecek.

Bu sene kaybettiğimiz Özkan Uğur’u anmak ve anısını yaşatmak için özel bir video hazırlayan Bahçeșehir Üniversitesi Öğrencileri müziğin duayen isimleri Emel Sayın ve Musa Eroğlu’na yaşam boyu onur ödülünü takdim edecek.

Cengiz Özkan ve Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı hocalarından oluşan BAU Trio grubu ise, bir Aşık Veysel eserini canlı icra edecek.

Birçok sanatçıyı, dizi ve sinema yıldızını, akademisyenleri bir araya getirecek gecede akademi ve müzik sektörünün Türkiye’de ilk kez aynı çatı altına birleştiği BAU Pera müzik yapım şirketiyle ilgili de açıklamalar yapılacak.

BAU Radyo Ödülleri’nin internet üzerinden yapılan oylamasına binlerce kişi oy vererek tarihinin en büyük katılımını gerçekleştirdi. Ödül gecesi 29 Ocak Pazartesi akşamı ünlü isimlerin katılımıyla Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Güney Kampüsü’nde gerçekleşecek.

Türkiye’nin en büyük müzik portalı MüzikOnair’ın da 10. yılını kutladığı bu senede düzenlenen 6. BAU Radyo Müzik Ödülleri’nde gecenin sunuculuğunu Ceyhun Yılmaz ve Zeynep Bozkaya üstlenecek.