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Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede sürdürdüğü yol çalışmalarına mevsim koşullarına bağlı olarak devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Kumru’da mesai yapan ekipler, Demircili ve Güneycik Mahallerini bir birine bağlayan yolu beton ile buluşturdu.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, mahalle ve grup yollarında sürdürdüğü asfalt seferberliğine ek olarak arazi ve iklim şartlarına göre beton yol çalışmalarına da ağırlık veriyor. Kumru Belediyesi ile iş birliği içerisinde çalışan Ordu Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Kumru’nun merkez mahallelerinden olan Demircili ile Güneycik Mahallesi bağlantı yolunu konfora kavuşturdu. Ekiplerin hummalı çalışması ile tamamlanan beton yol vatandaşların kullanımına sunuldu.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Yapılan çalışmaları değerlendiren mahalle sakinleri yapılan çalışmaları çok beğendiklerini belirtti. Sorunların çözüldüğünü aktaran mahalleliler çalışmaları dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini iletti.