Dünyanın en büyük 3. fuarlarından biri olan Hollanda Uluslararası Utrehct Turizm Fuarına katılan Kırklareli Vize Kıyıköy’ün en güzel otellerinden biri olan Kıyıköy Resort Hotel sahibi Alptekin Yorulmaz Vizeli hemşerisi Bülent Türker’ in Dünyadaki tek Atatürk müzesini de ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alptekin Yorulmaz yaptığı açıklamada “Yurt dışında hiç kimseden yardım almadan kendi evini müzeye çeviren hemşerimizin müzesindeki savaşta kullanılan tek bayrak, orjinal nutuklar, Atatürk mumyası, Atatürk odası, süngüler, çarpışan mermiler Atatürkün mektupları, sigara kutusu ve öldüğü günkü gazeteler ile yüze yakın  eseri görünce çok mutlu oldum.  Buraya gelenlerin mutlaka burayı ziyaret etmesi gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın her yerinden toplanan ve satın alınan bu değerleri  buradakı Türk  toplumu ve yabancılar mutlaka görmeli. Çok duygulandım ve kendimi  Çanakkale topraklarında hissettim  Kendisine çok teşekkür ediyorum.”dedi.

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Müze sahibi Bülent Türker de, “Hemşerimin buraya gelmesi beni onurlandırdı. Ona hem güzel eserleri anlattım hem de  Kıyıköy ve Vize de 2 Atatürk müzesi  kurmak için çalışmalara başladık.  Bunu seçim sonrası  gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Vize ve Kıyıköy Trakya’mızın incisi . Buralara müze olması halinde Turizmde patlama olacağına inanıyoruz.”şeklinde konuştu.