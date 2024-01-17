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Dünyanın en büyük 3. fuarlarından biri olan Hollanda Uluslararası Utrehct Turizm Fuarına katılan Kırklareli Vize Kıyıköy’ün en güzel otellerinden biri olan Kıyıköy Resort Hotel sahibi Alptekin Yorulmaz Vizeli hemşerisi Bülent Türker’ in Dünyadaki tek Atatürk müzesini de ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alptekin Yorulmaz yaptığı açıklamada “Yurt dışında hiç kimseden yardım almadan kendi evini müzeye çeviren hemşerimizin müzesindeki savaşta kullanılan tek bayrak, orjinal nutuklar, Atatürk mumyası, Atatürk odası, süngüler, çarpışan mermiler Atatürkün mektupları, sigara kutusu ve öldüğü günkü gazeteler ile yüze yakın eseri görünce çok mutlu oldum. Buraya gelenlerin mutlaka burayı ziyaret etmesi gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın her yerinden toplanan ve satın alınan bu değerleri buradakı Türk toplumu ve yabancılar mutlaka görmeli. Çok duygulandım ve kendimi Çanakkale topraklarında hissettim Kendisine çok teşekkür ediyorum.”dedi.

Müze sahibi Bülent Türker de, “Hemşerimin buraya gelmesi beni onurlandırdı. Ona hem güzel eserleri anlattım hem de Kıyıköy ve Vize de 2 Atatürk müzesi kurmak için çalışmalara başladık. Bunu seçim sonrası gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Vize ve Kıyıköy Trakya’mızın incisi . Buralara müze olması halinde Turizmde patlama olacağına inanıyoruz.”şeklinde konuştu.