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Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu,(Malatya, Elazığ, Tunceli, Iğdır haric), Güneydoğu Anadolu (Adıyaman hariç) ile Sakarya, Bilecik, Antalya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu,(Malatya, Elazığ, Tunceli, Iğdır haric), Güneydoğu Anadolu (Adıyaman hariç) ile Sakarya, Bilecik, Antalya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli hafif yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı,

MERSİN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Doğu Karadeniz çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin doğusu ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge geneli (Adıyaman haric) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu ve açıkları 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, aksam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, açıkları 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.