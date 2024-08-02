Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi Ekonomi ve Kalkınma Komisyonu Başkanı Bartu Soral’ın etkili muhalefeti Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına vergi getirdi.ANKARA (İGFA) - Kur Korumalı Mevduatlar'dan vergi alımına yönelik karara Zafer Partisi'nden tepki geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, kur korumalı mevduat sahiplerine 1 trilyon 235 milyar TL faiz ödendiğini anımsatarak, "Bu parayı kazananlardan hiç vergi alınmamıştı. Zafer Partisi bebeğine mama alırken vergi ödeyen vatandaşlarım hakkını savundu. Bu haksızlığı gündemde tuttu. Nihayet KKM faizler gelirlerinden vergi alınması kararımı Saray çıkarmak zorunda kaldı. 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesi için mücadele eden Zafer Partisi, Çevreyi yok eden maden şirketleri ile mücadele eden Zafer Partisi, Finans baronları ile mücadele eden Zafer Partisi" diye konuştu.

Zafer Partisi Ekonomi ve Kalkınma Komisyonu Başkanı Bartu Soral ise, ısrarlı takiple oluşturulan kamuoyu baskısı sonucu, Kur Korumalı Mevduat hesaplarına toplam 1 trilyon 235 milyar lira faiz ve döviz kuru farkı ödemesi yapılıp, bu kazançlardan iki yıldır yüzde 0 vergi alındıktan sonra dün gece KKM'ye 6 aya kadar yüzde 7.5, 1 yıla kadar yüzde 5 stopaj vergisi geldi. Yani AKP dedi ki; atı alan Üsküdar’ı geçti. Bu işten servet sahibine yeteri kadar kaynak aktardık, şimdi başka bir yol bulalım" diyerek duruma tepki gösterdi.