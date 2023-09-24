Değerinin yaşarken bilinmesini isteyen Zerrin Özer, ‘Devletim ben yaşarken adımı cadde, sokak, çocuk parkı ve viyadüğe verse onure olurum. Öldükten sonra bir kıymeti yok” dediİSTANBHUL (İGFA) - Türk müziğine Son Mektup, Olamazdım Senle, Şimdi Hayallerdesin, Gönül ve Artık Sevmeyeceğim gibi unutulmaz eserler kazandıran Zerrin Özer, Akşam Gazetesi Güneş Eki Haber Müdürü Yasemin İlan’a özel açıklamalar yaptı.

Yıllar sonra ‘Basit Numaralar’ adlı şarkısıyla geri dönen ve bir ayda 20 milyon izlenme rakamına ulaşan usta sanatçı hayatı ve beklentileri hakkında dobra açıklamalar yaptı.

“Ben öldükten sonra hiç kimsenin ‘Zerrin’i anma gecesi’, ‘Zerrin ödülleri’, ‘Zerrin şarkıcı okulu’, ‘Zerrin sokağı’ gibi şeyler yapmasını istemiyorum. Zerrin Özer adıyla ardımdan hiçbir şeyin yapılmasını istemiyorum. Avukatımla da konuştum, böyle bir hakkımın olduğunu öğrendim. Yaşarken mesleğimde hiç mutlu olmadım. Öldükten sonra da bu tür etkinliklerle adımın kullanılmasını istemiyorum şeklinde bir vasiyetinizin olduğu doğru mu?” şeklindeki soruya karşılık Zerrin Özer şunları söyledi:

“Şimdi bu ifadelerde yanlışlıklar var şöyle ki; Zerrin Özer Sokağı, Zerrin Özer Caddesi, Zerrin Özer Çocuk Bahçesi, Zerrin Özer Viyadüğü mesela bunlar beni son derece onurlandırır. Benim bahsetmek istediğim ben öldükten sonra benim adıma, benim sırtımdan yok Zerrin Özer Festival, Zerrin Özer Ödülü, Zerrin Özer Gecesi gibi etkinlikleri istemiyorum. Ama diğerleri olsa sonsuz şükranlarımı sunarım, mutluluk duyarım.” Zerrin Özer sözlerini şöyle sürdürdü: Valla yaşarken zaman zaman mutsuz oldum diğer sanatçıların olduğu gibi tabi bakış açısıyla orantılı bir şey o zaman zaman da çok mutlu oldum mesleğimde bir kere sevenlerim her şeyim onlarla çok mutluyum. Dolayısıyla ben yaşarken önem kazanmalıyım, yaşarken değer görmeliyim. Sadece ben kendi adıma değil benim gibi diğer sanatçının adına da konuşuyorum. Vefat ettikten sonra ne yararı kalıyor sadece bütün yiyiciler geliyor birden bire çıkıyorlar ortaya, filmin yapılıyor, gecen düzenleniyor, senin adına törenler düzenleniyor, ödüller veriliyor ben bunları istemiyorum. Ama öbür türlü devletten gelmiş sokak ismi, sokak ismi, cadde ismi bunlar çok güzel onure edicidir"