Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Anneler Günü dolayısıyla Çukurova İlçesi’nde faaliyet gösteren Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.ADANA (İGFA9 - Ziyarette, huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaşlı bireylerle yakından ilgilendi, onlarla sohbet etti.

Anneler Günü kapsamında gerçekleştirilen anlamlı ziyarette, huzurevindeki kadınlara çiçek veren Başkan Karalar, “Hayatımızın temel taşları olan annelerimizin bu özel günlerinde yanlarında olmak bizim için büyük bir mutluluk” dedi.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette huzurevi sakinleri duydukları memnuniyeti dile getirerek, Anneler Günü’nde yanlarında olan Başkan Zeydan Karalar’a teşekkür etti.