Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen “Notalar Kalplere Dokunuyor” etkinliği, özel bireyleri ve ailelerini bir araya getirerek duygu dolu anlara sahne oldu. ZİÇEV İzmir Şubesi’nin ev sahipliğinde, Vasfiye Orhan Akyıldız Özel Eğitim ve Taha İmitasyon Merkezi’nde gerçekleşen programa Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da katıldı.

İZMİR (İGFA) - Etkinlikte, Otizm Derneği ile Marş Korosu’nun verdiği konserin yanı sıra, özel gençlerin hazırladığı gösteriler ve annelerin oluşturduğu folklor grubu izleyicilere umut ve dayanışma mesajları verdi. İzmir Çiğli Belediyesi’nin de destek verdiği bu anlamlı buluşma, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını teşvik eden, farkındalık ve duyarlılığı artıran örnek bir organizasyon olarak hafızalarda yer etti.

Başkan Yıldız: "Kalplere dokunan her nota, dayanışmamızın bir simgesidir"

Konuşmasına öğretmenleri tebrik ederek başlayan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Öğretmenlerimiz gerçekten hem çok zor hem de bir o kadar özel bir görev gerçekleştiriyor. Onları verdikleri bu eğitim ve özverili çalışmaları için tebrik ediyorum. Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen bu özel etkinlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. 'Notalar Kalplere Dokunuyor' sadece bir etkinliğin adı değil; aynı zamanda umut, emek, sevgi ve dayanışmanın da güçlü bir ifadesidir. Özel çocuklarımızın sergilediği her performans, annelerimizin folklor gösterisi, Marş Korosu’nun söylediği her şarkı aslında bize şunu hatırlatıyor: Farklılıklarımız, bizi eksiltmez; bilakis, bizi biz yapan en değerli yanlarımızdır. Çiğli Belediyesi olarak, özel bireylerimizin sosyal yaşamda daha görünür, daha aktif ve daha güçlü bireyler olarak yer almaları için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Bu yolda yan yana yürümekten, el ele vermekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen ZİÇEV İzmir ailesine, Otizm Derneği’ne, çocuklarımıza, annelerimize ve katkı sağlayan tüm paydaşlara yürekten teşekkür ediyorum. Unutmayalım, bir toplumun gelişmişliği; en çok, özel bireylerine verdiği değerle ölçülür. Sizin bize, bizim size onlarınsa hepimize ihtiyacı var” diye konuştu.