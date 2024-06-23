Yaz sahnelerine hız kesmeden devam eden Zeynep Bastık önceki gece Antalya’da sahnedeydi. Antalya seyircisi, coşku dolu konserde Zeynep Bastık’ın sevilen şarkılarıyla eğlendi.ANTALYA (İGFA) - Zeynep Bastık önceki gün Antalya Açıkhava’da sahne aldı. Ünlü sanatçının büyülü sesi ve sahnedeki etkileyici performansıyla Antalya unutulmaz bir gece yaşadı.

Kerki Solfej organizasyonuyla gerçekleşen konserde Zeynep Bastık, ‘Lan’, ‘Eyvah’, ‘Sana Bayılıyorum’, ‘Felaket’, ‘Marlon Brando’ gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi. Zeynep Bastık sahne performansıyla da Antalya seyircisini coşturdu.

Zeynep Bastık’ın açık hava konserleri önümüzdeki günlerde Bursa, İstanbul, Bodrum, Marmaris, Çeşme ve Kıbrıs’ta devam edecek.