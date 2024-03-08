Edirne Valiliği himayelerinde Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından I. Uluslararası Balkan Sempozyumu Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Öğrenciler ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sempozyumda Türk Tarih Kurum Şeref Üyesi, Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Balkanlar konulu konferans gerçekleştirildi.EDİRNE (İGFA) - Sempozyumda, Balkan ülkelerinden 25 ressamın yaklaşık 50 eserinin bulunduğu Balkan Ressamların Fırçalarından Edirne sergisinin açılışı ile başladı. Açılışta serginin küratörü Ethem Baymak, Edirne Valisi Yunus Sezer’e Mimar Hayreddin’in yaptığı 26,5 metrelik Mostar Köprüsü’nün yağlı boya tablosunu hediye etti.

Sergide konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu’nun temellerinin 5 ay gibi kısa süre önce atıldığını dile getirdi.

“BALKANLAR İLE ARAMIZDAKİ BAĞLARI GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Platform olarak hedeflerinin Balkan ülkeleri ile iş birliğinin artırılması olduğunu belirten Vali Sezer, “Edirne Platformu ile şunu hedefliyoruz. Platform, Balkanlardaki bütün şehirlerimizin daha iyi iş birliği oluşturmasını, ticaretten kültüre, turizme, eğitime ve spora birçok alanda kendi ağını oluşturarak kendi ekosistemini kurmasını amaçlıyor. Bununla ilgili olarak da bir yönetim kurulu ve çalışma grupları oluşturuldu. Bu alanda 8 tane çalışma grubumuz var. Her çalışma grubu kendisi ile ilgili programları hazırladı. Önümüzdeki dönemlerde yapacağımız çalışmaları planlayarak adım adım ilerlemeye devam ediyoruz. İlk olarak sempozyumla başladı. Ramazan’da birçok ülkemizde ortak iftarlar düzenlenecek. Daha sonra iş adamlarımızı ve ticaret odalarını yaklaşık 500 katılımcı ile beraber Nisan ayında burada buluşturacağız. Bir sonraki adımımız, yerel yönetimler ve valilerin burada toplantı yapması ve buluşması ve ortak atacağımız adımları belirlemesi. Bir sonraki adımımız yine burada büyükelçiler toplantısını gerçekleştirmek. Buradan Dışişleri Bakanımıza her konuda bize destek oldukları için teşekkür ediyorum. Bir sonraki adımımız da ise burada Balkan Ülkeleri Dışişleri Bakanlarını burada bir araya getirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“EDİRNE TARİHE IŞIK TUTAN BİRÇOK MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPTI”

Edirne’nin tarihe ışık tutan birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını dile getiren Vali Sezer, “Bazen tarih insanlara ve şehirlere belli misyonlar yükler, belli görevler verir. Edirne de böyle bir şehir. Tarihi bir şehir ve her dönemde önemli misyonlar yüklenmiştir. Osmanlı döneminde imparatorluğun kuruluşunda imparatorluk merkezi olmuş ve cumhuriyetin ilk kuruluşunda önemli adımlar atılmasına vesile olmuş bir şehirdir. Hala daha sadece Osmanlı için değil, tarihe ışık tutan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Balkanlara gittiğimiz zaman da ortak bir şekilde Edirne’nin bu tarihi ve önemli misyonundan bahsediyorlar. Bu tarihi ve önemli misyona yakışır şekilde Edirne Platformu da bunu üstlenecektir.” diye konuştu.

“PLATFORM BALKANLAR İLE ARAMIZDAKİ BAĞI GÜÇLENDİRECEK”

Balkan şehirleri ile bir ekosistem kurulması için çalıştıklarını aktaran Vali Sezer, platform ile ülkemiz ve balkanlar arasındaki bağların güçlendirileceğini ifade etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, “Burada bir Balkan Şehirleri ekosistemi oluşturalım. Kıymetli Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi, Avrupa ve Avrupa Birliği Balkanlardaki bizim hem yetişmiş iş gücümüzü hem de emek yollu çalışacak iş gücümüzü tamamen çekmiş durumda. Balkanlardaki köylerimizin birçoğu boşalmış durumda. Oysa biz güzel ve çok stratejik bir coğrafyadayız. Büyük bir kültürel ve tarihi altyapıya hem de çok önemli kaynaklara sahibiz. Bu kaynakları Balkan Şehirleri olarak oluşturacağımız bu ekosistemin içerisinde hem gençlerimizi hem ticaretimizi hem sporumuzu en iyi şekilde geliştireceğimize canı gönülden inanıyorum. Bir şeye daha inanıyorum, bundan birkaç yıl sonra burada devlet başkanlarının bir araya geleceği ve balkanları konuşacağı, balkanlardaki barışı huzuru, insanlara nasıl daha faydalı olacağımızın konuşulacağı bir platform olacaktır. Bunu buradaki kıymetli arkadaşlarımızın atmış olduğu tohumla, temelle sağlayacağız. Yürüyeceğimiz daha çok yol, atacağımız daha çok adım var. Maksat gönülleri bir araya getirmekti bunun da ilk adımlarını gerçekleştiriyoruz. Gönüller bir araya geldikten sonra birçok kapının açılacağına hepinizin emin olmasını istiyorum.” dedi.

Vali Sezer, sempozyuma destek veren ressam ve akademisyenlere teşekkür etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay da sempozyumda yaptığı konuşmada, “Biz tarihimize geleceğe bakarak sahip çıkan, projelendirerek, ileriye 'Türkiye'yi nasıl ikinci yüzyılımıza taşıyacağız' diye baktığımız dış politika yürütüyoruz. Kamu sektörü, özel sektör ve akademi ile birlikte Edirne’mizi nasıl ileriye taşırız, zaten uluslararası bir konumda olan Edirne’yi daha ileride burada asıl medeniyetlerin buluştuğu yerde ilerideki yüzyılımızda nasıl ihya ederiz buna çalışıyoruz. Ama bu kolektif bir çalışma. Çevremizde savaşlar olurken hepimizin omuzlarında büyük sorumluluklar var. Öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin, diplomatların, güvenlik güçlerimizin ve sanatçılarımızın büyük sorumlulukları var. Burada böyle bir platformda bu güç birliğini oluşturmamızdan, parçası olmaktan dolayı büyük onur duyduğumu söylemek istiyorum.” İfadelerini kullandı.

Bozay, Dışişleri Bakanlığı olarak Edirne'de yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgi vererek, “AB ile ulaşım alanında yapılan en büyük çalışmanın Çerkezköy-Kapıkule kesimi demiryolu inşası projesi olduğunu hatırlatan Bozay, "AB ile yaptığımız en büyük proje ulaştırma alanında 275 milyon avro ile Çerkezköy-Kapıkule kesimi demiryolu inşası projesidir. Demiryolu bizi Avrupa'ya bağlayacak. Bu proje 2. Abdülhamit döneminde olan bir projedir. Biz tarihimize geleceğe bakarak sahip çıkan, projelendirerek, ileriye 'Türkiye'yi nasıl ikinci yüzyılımıza taşıyacağız' diye bakan dış politika yürütüyoruz.” şeklinde konuştu.

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova eski Cumhurbaşkanı Fatmir Sejdui, Kuzey Makedonya eski Başbakanı Vlodo Buchkovki, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da birer konuşma yaptı.

Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Hatipler de sempozyumda yer alacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

“TARİHÇİ PROF. DR. İLBER ORTAYLI BALKANLARI ANLATTI”

I.Uluslararası Balkan Sempozyumu’nda konuşan Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Balkanları anlattı.

Tarihçi Ortaylı, Küçük Asya ve Trakya'nın tarihte otantik halklar, Türkler, Romalılar ve Helenler'in dışında İranlıların da yerleşme yeri olduğunu dile getirdi.

Bugün Türkiye'nin bu alana sahiplik ettiğini ifade eden Ortaylı, "Ülkenin içinde bulunan etnik azınlıklarımız hiç şüphesiz ki Türk devletinin kışkırtıcı olmayan, siyasi bakımdan tahripkar faaliyetlere girmediği, sulhçu, barışçı bir politikayla hayatına devam etmektedir. Bu politika bence örnek olmalıdır. Memnuniyetle kabul ediyoruz, görüyoruz. 1989'dan sonra ortaya çıkan Balkan Devletleri'nde problemler bu yollarla çözülecektir. Bütün mesele Avrupa Birliği'nin gerçekte bir kağıttan kaplan olan yeni iktidarlarının Balkan coğrafyasına ve siyasetine müdahalesini önlemektir. Bunun başında, hiç şüphe yok ki Federal Almanya geliyor. Söyleyeceklerim, devletimizin takip ettiği siyasetin ve politikanın dışındadır. Bu politikaya akademisyenler katılmak zorunda değildir. Ama bazı gerçekleri ona rağmen belirtmek zorundayız. Bu bizim demokrasimizin ve hürriyetimizin bir icabıdır. Almanya, Balkan bölgesindeki muhtelif etnik gruplar arasında çatışmayı besleyecek faaliyetler düzenliyor. Bilhassa ülkesinde, bu ülkelerden gelen azınlık gruplar arasında bu faaliyeti gösterdiği görülmektedir. Bu bizim Türkiye'dekilerden başlıyor. Balkan coğrafyasındaki etnik grupların arasını kapsıyor. Şunun üzerinde açıkça durmak gerekir. Eğer etnik bilgimizi, tarihi yorumlamalarımızı kendimiz ele almaz ve buradaki 'problematik' dediğimiz sorunsalı birlikte çözmezsek her zaman için ikinci sınıf insanlar, hayatımıza ve tarihi kültürümüze müdahale edeceklerdir. Şunu da her şeyden evvel unutmamanızı salık veriyorum: Tuna'yla Akdeniz arasında kalan Balkan milletleri Akdeniz camiasına girerler. Bizim istikbalimizi ve varlığımızı Kuzey Avrupa coğrafyasında, Atlantik coğrafyasında ve oradaki milletlerin devletlerin entrika düzeninin içinde aramamız, tarihi gerçeğe ve realiteye aykırıdır, mugayirdir.” dedi.

Gerçekleştirilen konuşmanın ardından Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya Edirne Valisi Yunus Sezer ve Dışişleri Bakan Yardımcı Mehmet Kemal Bozay tarafından Karadağ Milletvekili ve Karadağ Parlementosu Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı ressam Doç. Dr. Abaz Dizdarevic'in yaptığı tablo hediye edildi.

I. Uluslararası Balkan Sempozyumu, 8 Mart 2024 tarihinde sona erecek.