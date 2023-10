Tahmini Okuma Süresi: dakika

Milli Mücadele ile başlayarak Cumhuriyet’in kuruluş sürecini anlatan Türkiye tiyatro tarihinin en büyük ve en kapsamlı sahne sanatları eserlerinden biri olma özelliğini taşıyan müzikal, Zorlu PSM’nin tüm teknik altyapısını sonuna kadar kullanan ilk yerli proje oldu.İSTANBUL (İGFA) -

Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak hazırlanan, sahne üstü ve arkasında 200 kişilik bir ekiple hayata geçirilen ve hazırlıkları 18 ay süren “1923” müzikalinde, bir müze gezisi sırasında kaybolarak, kendilerini Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’nda bulan dört arkadaşın hikayesi anlatılıyor. Bandırma’yı sarsan dalgalardan Meclis’in açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan ve yer yer fantastik öğeler içeren serüvende, sanatseverler büyüleyici dakikalar yaşıyor.



Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül: ‘Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığımız ve sorumluluğumuzu Atatürk’ün en büyük eseri Cumhuriyet’e kalıcı bir sanat eseri bırakarak yansıtmak istedik.’



Müzikal ile ilgili Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor. Toplum olarak gösterdiğimiz fedakarlıkları, kurtuluş mücadelesini, toplumun her kesiminde yapılan o büyük devrimleri hatırlayınca içimi büyük bir şükran duygusu kaplıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarını bir kez daha sevgi, saygı ve minnetle anıyorum” dedi.



”Bugün bize düşen görev Cumhuriyet değerlerini ve ne büyük zorluklarla kurulduğunu hatırlamak ve yeni nesillere en iyi şekilde anlatmak” diyen Yüngül, “Cumhuriyet’in kurulduğu zamanın koşullarını, mücadeleyi herkesin, bilhassa da çocuklar ve gençlerin çok iyi bilmesi ve anlaması gerektiğini düşünüyorum. 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılı, Zorlu Grubu olarak bizim de 70. yılımız. Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığımız ve sorumluluğumuzu Atatürk’ün en büyük eseri Cumhuriyet’e kalıcı bir sanat eseri bırakarak yansıtmak istedik. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde daha uzun yıllar sahnelenecek müzikalin olabildiğince geniş kitlelere ulaşarak Anadolu’ya yayılması en büyük temennimiz” şeklinde sözlerini sürdürdü.



“Cumhuriyet’in değerlerinden aldığımız ilhamla Akıllı Hayat 2030 stratejimiz doğrultusunda her canlı ve doğa için sürdürülebilir bir yaşam sunmak, ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz.”



Yüngül sözlerine şöyle devam etti: “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda, Cumhuriyet’in ilke ve değerlerine bağlılıkla çalışan bir Grup olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemize bu müzikali sunmayı arzu ettik. Biz her yeni güne Cumhuriyet’in açtığı yolda ilim, bilim, inovasyon ve teknolojiyle uyanan bir Grubuz. Cumhuriyet’in değerlerinden aldığımız ilhamla Akıllı Hayat 2030 stratejimiz doğrultusunda, her canlı ve doğa için sürdürülebilir bir yaşam sunmak, ülkemizin sosyal ve ekonomik refahına katkı sunmak üzere çalışıyoruz. Yenilikçiliğimiz, girişimci ruhumuz, en büyük gücümüz olan nitelikli insan kaynağımız, ortak akılla hareket etmemiz ve toplumsal faydayı her şeyin önünde gözetmemiz sayesinde kalıcı değerler yaratma yolunda ilerliyoruz. Bugün “1923” müzikalini büyük bir coşku, mutluluk ve heyecanla izledik. Eğer Zorlu Grubu olarak ülkemizin dünyaya açılan bir penceresi olduysak, 160’ı aşkın ülkede ürün ve hizmetlerimizle milyonlarca insanın hayatına dokunarak daha iyi bir dünya hayaline katkıda bulunuyorsak bu Cumhuriyetimizin bize sunduğu vizyonun bir sonucu. Zorlu Grubu olarak, Cumhuriyet değerlerimize sahip çıkmaya, onları korumaya ve her daim yaşatmaya devam edeceğiz. Bu müzikalin daha aydınlık yarınlara ulaşma yolunda herkese ilham vereceğine gönülden inanıyoruz" diye konuştu.

Ödüllü besteci Tuluğ Tırpan müzikalin müziklerini üstlenirken koreografisi modern dans ve müzikal alanında Türkiye'nin önde gelen ismi koreograf Beyhan Murphy’nin imzasını taşıyor. Eserin tarih danışmanlığını ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan üstleniyor.