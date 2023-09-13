Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından son günlerde yapılan çalışmalar çerçevesinde 12 adet hırsızlık olayı aydınlatıldı. Çalışmalarda hırsızlık şüphelileri; A.U., F. Ş., K.Y., U.Y. ve F.U. isimli şahıslar da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan çalıntı olduğu tespit edilen iki motosiklet ve bir adet de cep telefonu sahiplerine teslim edildi.