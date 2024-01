Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kuşadası İkiçeşmelik mahallesinde, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve CHP Kuşadası Belediyesi meclis üyesi aday adayına yapılan çirkin saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesinde bulunan bir iş yeri önündeki, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in posterlerinin yırtılması, siyasi partilerin ve bu parti içinde kişisel hırsları ile hareket edenlerin çirkin yüzleri ortaya çıkmaya başladı.

Yapılan saldırı an ve an güvenlik kamerasına yansıması ve görüntülerde saldırı anında bir kişi posterleri sökerken diğer kişinin fotoğraf çekmesi kafalarda soru işareti bıraktı.

Posterlerin yırtılması esnasında diğer kişinin fotoğraf çekerek emir aldığı yere göndermesi, siyasetin kirlenmiş yüzünü ortaya koyarken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in kazanma korkusundan ne yapacaklarını şaşırdılar dedirtti.

Haber: M. Cemil Ağırbaşer