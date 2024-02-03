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Kuşadası Belediyesine ihbardır… Yetkililer uyumayın kentinize sahip çıkın. Kuşadası’nın tam merkezinde devasa kaçak katlı yapının sahibi Mimar Ergün Yulu

Sosyal Medya hesabı üzerinden sürekli olarak Belediye Başkanı Ömer Günel’i eleştiren, kentti betonlaşmaya ve kaçak yapılara mahkum etti ifadeleri ile algı oluşturmaya çalışan mimarın kimliğini belgeleri ile deşifre ettik.

Kentin kalbine hançeri saplayan Mimar Ergün Yulu, Cinayet mahalini terk etmeyen katil gibi sosyal medyada ahkam keserek, aslında neyin peşinde olduğunu biliyoruz.

Mimar Ergün YULU, 1988 yılında İhsan Sürücü adına kayıtlı Camikebir mahallesi 50 ada 11 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin olarak Belediyeden avantajlı imar alacağı vaadiyle, taşınmaz malikiyle kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmış ve malik adına vekaleten imar işlemlerini yürüterek başladığı icraatları tamamen hukuka aykırı devam etmiş ve kente ihanet etmiştir.

SORUYORUZ! HANGİ İMAR MEVZUATINDA BÖYLE BİR İMTİYAZ VAR?

Beş kat imarlı olan parselde, önce beş kat ve bir bodrum, daha sonra imara aykırı olarak altı kat ve bir bodrum kat yap, sonra kat ilavesi ruhsatına mal sahibi adına kendin müracaat et, mimar olarak projeyi kendin çiz, fenni mesul (Denetleyen) kendin ol, sonunda aykırı binayı da müteahhit olarak kendin yap….

Bir mimari projede mevzuata aykırı olarak hem mal sahibi, hem mimar, hem müteahhit, hem de fennî mesul olunamaz…. Açık bir USULSÜZLÜK söz konusudur.

İmar planına ve Ruhsat tarihindeki yönetmeliğe aykırı olarak, binayı yoldan ve komşudan çekme mesafesi bırakma arsanın tamamına oturt.

KUŞADASI BELEDİYE YETKİLİLERİ İHBARIMIZI DEĞERLENDİRECEK Mİ ?

50 ADA 11 PARSELDE BULUNAN ve MİMAR ERGÜN YULU TARAFINDAN YAPILAN BİNADA KAÇAK KATLAR MEVCUTTUR.

ERGÜN YULU’NUN 53 NOLU MESKENİ İÇİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN ALDIĞI YAPI KAYIT BELGESİ USULSÜZDÜR.

Parsel üzerinde yapılmış olan yapı, yapıldığı tarih itibarıyla kent kimliğine, kentin tarihsel ve kültürel değerlerine, sokak siluetine, mimarlık mesleğinin etik değerlerine aykırılık teşkil etmektedir.

Bina 5 kat imarlı binada kaçak olarak bir bodrum katı ve kaçak 6. Kat mevcuttur. Binanın Ergün Yulu’ya ait 53 nolu meskeni projede dubleks mesken olmasına rağmen tapu siciline İKİ AYRI mesken olarak tescil ettirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sisteminden yapı kayıt belgesi alarak meskenini yasal hale getirmeye çalışmıştır. Kuşadası Belediyesi usulsüz olarak alınan yapı kayıt belgesinin iptali için gerekli işlemleri başlatmalıdır.

ÖZETLE

50 ADA 11 PARSELDE BULUNAN ve MİMAR ERGÜN YULU TARAFINDAN YAPILAN BİNANIN BİR KATI KAÇAKTIR.

ERGÜN YULU’NUN 53 NOLU MESKENİ İÇİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN ALDIĞI YAPI KAYIT BELGESİ USULSÜZDÜR.

ÖZEL HABER: YAPRAK KAPLAN