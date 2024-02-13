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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Tüm etkinliklerinin iptal edildiğini duyurmuş geçmiş olsun dileklerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Bir Paylaşımda Hatice Gençay'dan geldi

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu yaşanan felaketle ilgili olarak CHP Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhuriyet Halk Partisi Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bu yüzyılda insanlık bir kez daha göçük altında kaldı… Erzincan İliç'te bulunan altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında emekçilerimizin göçük altında kaldığını üzüntüyle öğrendim.

Gelişmeleri endişeyle takip ediyor, bölgeden kötü haberler gelmemesini temenni ediyorum". İfadelerine yer verdi.

Haber: Mehmet Cemil Ağırbaşer

https://twitter.com/haticegencay_/status/1757414410228760856?t=xpdeHvlgqpTCGhbRuLoMeQ&s=19