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12 Şubat Salı günü akşam saatlerinde yaşanan evden hırsızlık olayında, 2005 Aydın doğumlu suç kaydı olmayan M.B.D ve E.Ö iki şahıs İstiklal Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan eve girerek zeytinyağı ve incir çaldılar. Çaldıkları malzemelerle olay yerinden uzaklaşan şahısları, İncirliova Emniyet Müdürlüğü görevlileri olayı ihbar eden ev sahibinin verdiği eksik plakaya rağmen ilçede bulunan kameraları tek tek inceleyerek şahısları tespit etti. İncirliova İlçe Emniyetinin 2 saat süren çalışması sonucu sonucunda şüpheliler yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet güçleri çalınan malzemeyi sahibine teslim ederken, söz konusu hırsızlığı gerçekleştiren şahıslardan zeytinyağı ve inciri satın alan 1984 doğumlu suç kaydı bulunmayan Y. Y. isimli şahıs hakkında da “Suç Eşyasının Satın Alınması” suçundan işlem yaptı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü hırsızlık olayında yakalanan iki kişinin soruşturma evrakını tamamlayarak Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk etti. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.