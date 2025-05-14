Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK), 2024-2025 eğitim öğretim yılında kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru 2 binden fazla eseri Neşet Ertaş Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde açılan yıl sonu sergisiyle görücüye çıkardı.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan’ın katıldığı sergi açılış törenine kurs dönemini başarıyla tamamlayan yüzlerce kursiyer katıldı. 13-23 Mayıs 2025 tarihlerinde açık olacak sergide takıdan hediyelik eşyaya, geleneksel el nakışları çeyizliğinden ev dekorasyonu ürünlerine kadar 2 binden fazla ürün yer alıyor.

ÜRÜNLERİN SERGİLENECEĞİ VE SATIŞININ YAPILACAĞI MERKEZLER KURACAĞIZ

Açılışta katılımcılara seslenen Başkan Özarslan, “KEÇMEK’i olduğu yerde saydırmak değil daha güzel işler ortaya koyan merkezler haline getireceğiz. Bu noktada hedeflerimiz var. En kısa zamanda Ihlamur Vadisi'nin içerisinde bulunan Çeşni Konağı'nı, KEÇMEK’lerde üretilen ürünlerin hem sergilenmesi hem de satışının yapılması için düzenleyeceğiz. Marifetli analarımızın, bacılarımızın, kardeşlerimizin yaptığı el emeği göz nuru ürünler hak ettiği değeri bulacak. Yeni kurs merkezleri açmak için de mahallelerimizde yerler bakıyoruz. Yani hemen hemen iki üç mahalleyi kapsayacak şekilde bu tanzim satış mağazalarımızı açmak ve garantörlüğünü üstlenmek suretiyle hizmetinize sunacağız. Sadece yılsonu sergilerinde değil, o maharetli eller bütün bu sergiledikleri eserleri o mağazalarda bütün bir yıl boyunca sergileyebilsin istiyoruz” dedi.

60 PROJE SÖZÜMÜZÜN YÜZDE 45’İNİ BİR YILDA TAMAMLADIK

Keçiören’e verdikleri 60 proje sözünün yüzde 45’ini bir yılda tamamlayarak önemli bir başarıya imza attıklarını kaydeden Başkan Özarslan, “Şükürler olsun 60 proje sözüyle yola çıktığımız bu kutlu yolda, geçenlerde malumunuz 23 tane yeni, sıfır eserimizi halkımızın hizmetine açtık. 60 projenin yüzde 45’ini, yani 27’sini şükürler olsun bir sene içerisinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu azimle, çalışma arkadaşlarımızla birlikte sizlere hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Bundan sonra da aynı gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

ÖNCE EĞİTİM ALDILAR SONRA EKONOMİK GELİR ELDE ETTİLER

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nda KEÇMEK bünyesinde toplam 12 kurs merkezinde 60 branşta eğitim programı düzenlendi. 73 usta öğreticinin bulunduğu, 230 kursun açıldığı merkezlerde toplam 3 bin 573 kursiyere eğitim verildi. Kurs dönemini başarıyla tamamlayan kursiyerler, eğitim aldıkları alanlarda ürettikleri ürünlerin satışını da yaparak ev ekonomisine katkı sunma imkanı buldu.