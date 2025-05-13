Kocaeli İzmit’te sanat dolu bir akşama daha imza atıldı. İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, izleyicilere görsel ve duygusal bir şölen sunan “Sihirli Kolye” adlı teatral dans gösterisiyle büyük beğeni topladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu unutulmaz bir gösteriye imza attı. Halk edebiyatının sevilen karakteri Keloğlan’ın merkezinde yer aldığı gösteride, kahramanlık, aşk, cesaret ve iyilik temaları dans ve müzik eşliğinde sahneye taşındı. Sultan’ın kızı Aybike’ye ulaşmak için türlü zorluklarla mücadele eden Keloğlan’ın hikâyesi, yaklaşık 100 kişilik dev dans ekibi tarafından canlandırıldı.

"SANAT AKADEMİSİ İLE GELECEĞİN SANATÇILARI YETİŞİYOR"

Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşen programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçen dönem hayata geçirdikleri Sanat Akademisi’nden övgüyle söz etti. Başkan Hürriyet, “Sanat akademisini açmakla ne kadar doğru bir adım attığımızı bir kez daha gördük. Bomboş bir binada bugün binlerce çocuğumuza sanat eğitimi veriliyor. Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, geçen yıl kentin tarihini anlatan bir gösteri sunmuştu.

“ONLAR GELECEĞİN SANATÇILARI OLACAKLAR”

Bu yıl ise aramıza yeni katılan çocuklarımızla birlikte harika bir performans sergilendi. Beş aydır yoğun şekilde hazırlanıyorlardı ve çok kısa sürede muhteşem bir iş ortaya çıkardılar” dedi. Herhangi bir dış destek almadan, eğitmenlerin özverisi ve kendi imkânlarıyla hazırlanan gösterinin altını çizen Hürriyet, “Onlar geleceğin sanatçıları olacaklar. Hepsine teşekkür ediyorum, önlerinde saygıyla eğiliyorum” ifadelerini kullandı. Gösterinin ardından plaket töreni gerçekleşti.

