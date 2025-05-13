İzmir Alsancak’taki Bon Vivant Galeri, “İzmir Kadın Şapka Kültürü” başlıklı özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Şapka Devrimi’nin yüzüncü yılı kapsamında düzenlenen sergi, yalnızca modaya değil, geçmişin kültürel izlerine de ışık tutuyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Alsancak ilçesindeki serginin yaratıcıları arasında Beki Şikar, Sarit Bonfil, fotoğraf sanatçısı Selim Bonfil ve Dilek Himam yer alıyor.

Sergide, farklı dönemlere ait kadın şapkalarının yanı sıra, İzmir’in çok kültürlü yapısını yansıtan arşiv fotoğrafları ve kişisel hikâyeler de ziyaretçilere sunuluyor.

40 yılı aşkın süredir profesyonel fotoğrafçılık yapan Selim Bonfil’in katkısıyla hazırlanan fotoğraf bölümü, İzmir’in köklü ailelerinden derlenen görüntülerle döneme ait zarafeti gözler önüne sererken, sergide yer alan fotoğraflar, yalnızca geçmişe değil, o dönemde yaşamış kadınların gündelik yaşamlarına ve sosyal yaşamlarına da ayna tutuyor.

Şapka koleksiyoneri Beki Şikar’ın çocukluk hayaliyle şekillenen sergide, 26 yıl boyunca biriktirdiği şapkalar, dönemin estetik anlayışını ve kadınların yaşam tarzındaki dönüşümü yansıtıyor.

“İzmir Kadın Şapka Kültürü” sergisi, 20 Mayıs tarihine kadar Bon Vivant Galeri’de ziyaret edilebilecek.