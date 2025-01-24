EPDK, 2025 yılı ulusal doğal gaz tüketim tahminini 53,3 milyar standart metreküp olarak belirledi.ANKARA (İGFA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca alınan kurul kararına göre 2025 yılı ulusal doğal gaz tüketim tahminini 53,3 milyar standar metreküp olarak açıklandı.

EPDK'nın Kurul Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karara göre, tahminin 9 bin 155 kalorik değer metreküp üst ısıl değerine dayanarak hesaplandığı ve yıllık tüketimin 53 milyar 290 milyon 468 bin 908 standart metrküpe tekabül eden 567 milyar 10 milyon 589 bin 178 kWh olarak öngörüldüğü kaydedildi.

Hatırlanacağı gibi EPDK, 2024 yılı için belirlenen doğal gaz tüketim tahminini 51 milyar 96 milyon 190 bin 984 standart metreküp olarak duyurmuştu.