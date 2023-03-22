AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığında toplanan TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 2021 Yılı Sayıştay Raporu'nu görüştü.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, komisyonda yaptığı sunumda, TGA'nın 2919'da kurulduğunu anımsatarak Türkiye'nin 5 yılda turizmde kat ettiği mesafede ajansın önemli bir yeri olduğunu belirtti. Sayıştayın raporunda, TGA'nın gelir ve giderlerinden yola çıkarak "2020'de şu kadarlık karı vardı, 2021 yılında da şu kadarlık zararı var" gibi bir değerlendirmeye yer verildiğini dile getiren Alpaslan, "Oysa işin temelinde bir hata var. Burası kar veya zarar eden bir şirket gibi bir algı oluşturuyor. Burada temel bir yanlış var. TGA kar etmek amacıyla kurulmuş bir şirket değil, Türkiye'nin turizm değerlerini tanıtan, kamudan ve sektörden elde ettiği gelirlerle Türkiye'nin tanıtımı için faaliyet gösteren, elde ettiği gelirleri tamamen Türkiye tanıtımı için harcayan, kar etme gibi bir derdi asla ve asla olmayan kuruluştur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2019'da turizmde parlak bir yıl yaşadığını, 37 milyar dolarlık turizm geliri elde ettiğini aktaran Alpaslan, o yıl 51,7 milyon yabancı ziyaretçinin ağırlandığını bildirdi.

Salgın sürecini de dikkate alarak strateji ve politikalar belirleyerek hızlı bir yükselişe geçildiğini ifade eden Alpaslan, "2020 yılına göre yüzde 100'ün üzerinde hem turizm gelirinde hem de turist sayısında gelişme sağlayarak dünyada turizmden en hızlı büyüyen 3 ülkeden birisi olmuştuk. Meksika, Hırvatistan ve biz. Meksika bizim kategorimizde olmadığı için, Hırvatistan'ın da ölçeği çok daha küçük olduğu için biz aslında dünyada turizmde en hızlı büyüyen ülke olduk pandemi sonrasında." diye konuştu.

Türkiye'nin 2021'de en fazla turist ağırlayan dördüncü ülke olduğu bilgisini veren Alpaslan, 2022'de ise dünyada örnek gösterilecek bir büyüme sağlanarak turizm gelirinin 46 milyar dolar gibi önemli bir noktaya çıkarıldığını kaydetti.

"2028'E KADAR ÖNGÖRÜMÜZÜ YAPTIK"

Alpaslan, bakanlığın sektör ve TGA ile doğru adımlar atarak turizmi her yıl daha üst noktalara taşıdığını belirterek, "2028'e kadar da öngörümüzü yaptık. Biz 2028 yılında 90 milyon turist hedefine ve 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşacağız." dedi.

Turizm alanındaki başarılarda ajansın çok büyük önemi olduğunu vurgulayan Alpaslan, ajansın verimli ve etkin bir şekilde görevini yerine getirmeye devam ettiğini söyledi.

TGA Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim de ajans ve faaliyetleri hakkında komisyona bilgi verdi.