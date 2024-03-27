Yıllardır sürücüsüz otobüsler üzerinde çalışan MAN, ortağı ortağı olduğu MINGA araştırma projesi gibi deneyimlerinden yola çıkarak, 2030 yılından itibaren tam otomatik bir aracı piyasaya sürmeyi hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) - MAN Truck & Bus da bu nedenle yıllardır otobüslerinin otomasyonu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.

Geleceğin şehir içi otobüs hareketliliğinin şekillendirilmesinde kilit rol oynamayı ve nakliye şirketlerine emisyonsuz, ağa bağlı ve otomatik araçlar sunmayı amaçlayan şirket, bu konuda Mobileye gibi teknoloji liderleriyle yaptığı iş birliklerine ve pilot projelere güveniyor. MAN Truck & Bus'ın bu alandaki çalışmalar için dahil olduğu projelerin başında ise MINGA geliyor.

MAN uzmanları, geçtiğimiz yıldan bu yana MINGA araştırma projesinin bir parçası olarak çalışıyor.

Münih'te otomatikleştirilmiş yerel taşımacılığı öngören MINGA projesi kapsamında, elektrikli bir şehir içi otobüsü otomatikleştiriliyor ve gerçek bir hatta test ediliyor. MAN da projeye otomatik ve tamamen elektrikli bir MAN Lion's City E ile destek sağlıyor. Proje kapsamında, 2025 yılında Münih’teki 178 numaralı güzergâhta pilot sürüşlere başlanması öngörülüyor. Testlerin ardından ise, elektrikli otobüsün, otonom sürüş teknolojileri geliştiricisi Mobileye'ın son derece gelişmiş sensörlere sahip Otomatik Sürüş Sistemi (ADS) ile donatılması planlanıyor.

MAN Truck & Bus Otomasyon Ürün Stratejisi Müdürü Jana Kirchen, "MINGA projesinin kilit kısımları, araç ile ADS arasındaki karmaşık arayüzün geliştirilmesi ve sistemlerin elektronik mimarimize entegrasyonudur. Bu noktada, 2024 model yılında tanıtılan yeni elektronik platformdan faydalanıyoruz. Platform, performansı ve verimliliği sayesinde entegrasyonu önemli ölçüde basitleştiriyor" diyor.

MAN ayrıca Münih'in toplu taşıma operatörü MVG ve Stuttgart Üniversitesi ile birlikte çalışarak, aracın teknik denetimi ve erişilebilirliği için konseptler geliştiriyor. MINGA araştırma projesinde, toplamda idare, araştırma, iş dünyası ve endüstriden yaklaşık bir düzine proje ortağı birlikte çalışıyor.