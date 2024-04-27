Ekonomist Emrah Lafçı ve Stand-Up Komedi Sanatçısı Kaan Sekban, UEZ Sapanca 2024’te düzenlenen “Finansal Gülergeçerlik” panelinde bir araya geldi. Lafçı, “Ben açıkçası uzun süredir ilk defa Türkiye’de bu kadar öngörülebilir bir dönem görüyorum. Seçimden önce dolar 40-50 lira olacak diyenler net bir şekilde yaya kaldı” dedi.BURSA (İGFA) -Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ Sapanca 2024), bu yıl 13’üncü kez Türkiye ve dünyanın saygın siyasetçilerini, iş dünyası liderlerini ve akademisyenlerini ağırladı.

"Sorumlu ve Duyarlı Liderlik: Teknoloji ve Yapay Zekâ Çağında Gezegen ve İnsanlıkla Uyumlu Bir Sisteme Öncülük Etmek" temasıyla düzenlenen zirve ikinci gününde de yoğun katılımla gerçekleşti.

Zirvenin kapanışında Ekonomist Emrah Lafçı ve Stand-Up Komedi Sanatçısı Kaan Sekban’ın katılımıyla “Finansal Gülergeçerlik” paneli düzenlendi. Panelin sponsoru Hepiyi Sigorta oldu.

Panelin açılışında konuşan Kaan Sekban, “Arkadaşımız Emrah Lafçı çok değerli bir ekonomist ve arkadaşım. Daha önce 3 defa yine birlikte sahneye çıktık. Biz aslında uzun süre bir bankada yan yana çalıştık. Benim için mutluluk verici onunla burada olmak. Ondan önce ben istifa ettim.

Her yıl deniyor ki, o yılın çok zor geçeceğiz söyleniyor. Şirketlerin toplantılarına çok sık söylenir. Yılın başında ve seçim döneminde bu çok sık dile getirilir. Şimdi önümüzde büyük bir seçimsiz dönem var. Emrah ne düşünüyorsun?” dedi.

DOLAR 50 TL OLACAK DİYENLER YAYA KALDI

Sekban ile aynı sahnede bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Emrah Lafçı, gündemdeki gelişmelere dair, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Anayasa tartışmaları başladı, o yüzden sandık önümüze gelebilir. İhtimal dahilinde bu. Ben açıkçası uzun süredir ilk defa Türkiye’de bu kadar öngörülebilir bir dönem görüyorum. Seçimden önce dolar 40-50 lira olacak diyenler net bir şekilde yaya kaldı. Burada bir karar alıcı var. TCMB’nin karar metnine girdi. Dolar enflasyon kadar yükselmeyecek deniliyor. Bu kime, ne zarar veriyor o ayrı konu ama bilinen bu.

TL’nin reel olarak değerlenmesi meselesi, ihracatçının ve turizmcinin de sorunu oldu. Şu anda Yunan adasında tatil yapmak Çeşme’den daha ucuz.”

TURPUN BÜYÜĞÜ HEYBEDE

Sekban’ın “Şu anda pahalı fiyatların tek sebebi işletmeler mi?” sorusuna Emrah Lafçı, şu yanıtı verdi:

“Bu biraz da günah keçisi aramaya benziyor. Bir dönem de 3 harfli marketler hedefteydi. Şu anda enflasyonun en önemli sebebi düşük faiz politikasıyla bozulan nispi fiyat dengesi. Enflasyonun altında faiz vererek hiçbir ülke düze çıkamaz. Turpun büyüğü heybede, yılın ikinci yarısında bunları göreceğiz.

Alım gücümüz düştüğü için pahalı geliyor her şey. Biz hep günü kurtarıyoruz. Faiz, enflasyon, döviz…

Süper yetkilerle donatılan bir bakanlık söz konusu. Bu nedenle alınan her karar doğrudan etkili oluyor. Bakanlıkların birleşmesinden veya ayrılmasından öte, bakan değişikliklerinin bu kadar hızlı oluyor olması bir problem.

Merkez bankası başkanının sıklıkla görevden alınıyor olması da başka bir problem. İnanılmaz hızlı başkan değiştiriyoruz.”

TASARRUFLAR VADELİ MEVDUAT HALEN İLK SIRADA

İnsanların borsa ve kripto gibi alanlara hızla yöneldiğini ve her ortamda bunları konuştuklarını ifade eden Kaan Sekban, “Ekonomistlere bu kadar ilgi olması da ilginç. Bu da beni birazcık korkutuyor” dedi.

“İnsanlar biraz mecbur oldukları için böyle oldu” diyen Emrah Lafçı, sözlerine şöyle devam etti:

“Sebebi de çok geleneksel yatırım aracı vadeli mevduattan mahrum kalınca insanlar bunlara yöneldi. Yine toplam tasarruflarda vadeli mevduat en büyük paya sahip, borsa yüzde 12’ler seviyesinde. Bu da yanlış belirlenen faizin sonucu. Sermaye piyasasının gelişmesi böyle bir şey değil. Yatırımcı sayısı hızla artmış ama toplam tasarruflardan aldığı pay artmıyor.”