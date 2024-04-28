Bu yıl 484’üncü kez düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında Modern Anadolu Rock müziğin güçlü sesi Kıraç Manisalılarla buluştu.MANİSA (İGFA) - UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’nde yer alan ve bu yıl 484’üncü kez gerçekleştirilen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında Modern Anadolu Rock Müziğinin güçlü sesi Kıraç Manisa’da sahne aldı.

Binlerce Manisalı'nın katıldığı konseri Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, eşi Nurcan Zeyrek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve protokol üyeleri de takip etti.

Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Kıraç’a Manisalılar da hep bir ağızdan eşlik etti. Konser sırasında Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da sahneye çıkarak sanatçıya çiçek ve mesir macunu takdim ettiler.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, sözlerine Manisa’yı ve Manisalıları çok sevdiğini belirterek başladı. Başkan Ferdi Zeyrek, “Artık üzüntüleri ve sıkıntıları geride bırakacağız. Hep birlikte çok eğleneceğiz. Sizleri çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

484’üncüsünü kutladığımız Manisa Mesir Macunu Festivali'nin yıllarca devam etmesini dileyen Manisa Valisi Enver Ünlü ise, bugün gerçekleştirilecek Mesir yürüyüşüne ve saçım törenine tüm Manisalıları davet etti.