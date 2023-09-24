‘Prof. Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü’ uluslararası düzeyde birçok önemli ödülün de sahibi ve henüz 14 yaşındaki Ecmel Neva Bildik’e, ‘Festival Sanat Ödülü’ Yalçın Tura’ya, ‘Festival Kent Ödülü’ ise Mersin Uluslararası Müzik Festivali Kurucu Onursal Başkanı Selma Yağcı’ya takdim edildi.

Pehlivan: “Şimdiye kadar çeşitli etkinliklerle devam eden 21 yıllık bir serüven”

Uluslararası Müzik Festivali’nin 21 yıllık bir serüven olduğunu vurgulayan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, deprem nedeniyle bu sene Mayıs sonunda yapılması planlanan etkinliğin Eylül ayında gerçekleştirildiğini belirterek, “Böyle bir yolculuk, bu sene deprem nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı. Çünkü depremde ortak acılar yaşadık. Etkinlikte, 3 gün boyunca faaliyetler yapılacak. Bu vesileyle, ilk günden bugüne bu festivalde emeği geçen Valiliği’nde himayesinde yapılması hasebiyle başta valilerimiz, belediyelerimiz, ilgili kurum ve odalarımız, meslek kuruluşlarımız, konser veren sanatçılarımız, konsere iştirak eden müzisyenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Özdülger: “Kültür ve sanat faaliyetlerinde yenilikçi ve kapsayıcı bir yaklaşımı benimsiyoruz”

Mersin’de düzenlenen böylesine güzel bir festivale sahip olunduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanat faaliyetlerine yaklaşımlarının yenilikçi, kapsayıcı ve birleştirici olduğunu dile getirdi. Büyükşehir olarak kültür ve sanat faaliyetlerini destekleyen bir yaklaşımı benimsediklerini aktaran Özdülger, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mersin Uluslararası Müzik Festivaline desteğimizi verdik. Bu sadece maddi bir destek de değil. Hem festival kurulunun içerisinde yer alarak hem de konser repertuarının oluşmasını sağlayarak aynı zamanda lojistik alanında da festivale destek verdik” diye konuştu.

“Sanat, toplumun en büyük tutkalı”

Festivalin, kent dinamiklerini bir araya getiren önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayan Özdülger, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kanatları altında, şehrin her kesiminden insan ile birlikte yapılan bu etkinliği paylaştığımız için bir sanatçı olarak mutlu oluyorum. Daha nice bu ve bunun gibi festivalleri yaşayalım. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak birçok festivale destek vermekle birlikte kendimiz de birçok festival yapıyoruz. Festivallerin halkı bütünleştirici ve bir araya getirici yaklaşımlarının sonucunu biliyoruz. Sonuçlarının da ne kadar faydalı ve iyi olduğunu görüyoruz. Çünkü sanat, toplumun en büyük tutkalı. Sanat da vazgeçilmezimiz. Bu sebeple bu şehirde yaşamak beni mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Açılış konserine katılan dinleyiciler, müziğin büyüsüyle güzel bir akşam yaşadı

Her sene yapılan müzik festivalini kaçırmadığını belirten Bekir Akkurt, “En azından açılış konserlerini kaçırmamaya çalışıyorum. Konserler çok harika. Burada emeği geçen herkesi kutluyoruz. Konserlere herkesin gitmesi ve halka açık olması çok güzel bir olay” dedi.

Dilek Akkurt da, “Etkinlik sayesinde insanların ufku açılıyor. Yeter ki insanların imkanları ve haberleri olsun. Bizler her sene bu etkinliği takip ediyoruz. Kesinlikle topluma büyük bir katkısı var. Etkinlik kesinlikle daha da yaygınlaştırılmalı ve her alana inmeli ve herkes katılabilmeli. Etkinliklere katıldıkça toplumun refahı da yükselecek, mutluluk seviyesi de artacak. Bilhassa Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni çok seviyoruz ve bu konuda takdir ediyoruz” diye konuştu.

Mersin’in bir sanat şehri olduğunu dile getiren Betül Altıngül de, “Doğma büyüme hem bir Mersinli hem de bir sanatsever olarak festivali desteklemek bizim misyonumuz. Ayrıca konserlerde gerçekten kulağımızın pası da siliniyor. Çünkü konserlere çok değerli sanatçılar geliyor. Ve çok güzel sanatçıları tanıma fırsatı elde ediyoruz. Bu tip etkinlikler, memleketimizin değerini daha da artırıyor ve daha da ses getiriyor. Kültür ve sanat adına inanılmaz bir ekip çalışması var ve bu noktada şehrimiz çok zenginleşiyor” şeklinde konuştu.

Yapılan organizasyonların ülkelerin tanıtımı için çok faydalı olduğunu söyleyen Nezahat Durmaz da, “Etkinliğin insanlara dokunması, kültürlerarası alışverişle ülkelerin ve sanatçıların tanınmasını sağlaması, bunlar heyecan verici. Etkinlikler, kentin hem ekonomisine hem de kültürüne katkıda bulunmasını sağlıyor. Bu konuda her yıl ellerinden geleni yapan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.