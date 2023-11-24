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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Başöğretmenlik’ unvanını kabul edişinin yıl dönümü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü, Kuşadası’nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama programı kapsamında ilk olarak Atatürk Meydanında çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman’ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından Bahçeşehir Koleji’nde düzenlenen programla devam etti. Programa, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman ve diğer protokol üyelerinin yanı sıra öğrenci, öğretmen ve veliler de katıldı. Program, stajyerliği biten öğretmenlerin yemin töreni ile başladı. Programın devamında mesleğe yeni başlayan ve emekli olan öğretmenlere, Kaymakam İbrahim Keklik ve Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman tarafından şeref belgeleri takdim edildi.

Şehit Öğretmenler unutulmadı

Programda, görevi başında şehit düşmüş meslektaşları anısına Bahçeşehir Anadolu Lisesi öğretmenleri Yusuf Demir ve Gökçen Gökdermen tarafından türküler söylenip, saz çalındı. Ayrıca öğrenciler çeşitli halk oyunları gösterileri sunarken öğretmenlerden oluşan bir koro da konser verdi.

“Öğretmenlerimiz başımızın tacı”

Programda konuşan Kuşadası Kaymakam’ı İbrahim Keklik, ‘’Bütün öğretmen arkadaşlarımızın bu özel gününü yürekten kutluyorum. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını kaybetmiş tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Eğitim faaliyetlerine devam eden öğretmenlerimize de nice güzel yıllar diliyorum. Emekli olan öğretmenlerimize ise bundan sonraki hayatlarında sağlıklı ve huzurlu ömür diliyorum” diye konuştu.