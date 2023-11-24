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Germencik Belediyesi, halk arasında Tariş yolu olarak bilinen Turanlar-Yeni Mahalle bağlantı yolunda yol çalışması yaparak söz konusu güzergahı ulaşım açısından sorunsuz bir yapıya kavuşturdu. Yıllardır ulaşımda sorun yaratan güzergah tamamen yenilenerek hizmete sunuldu. Yol boyunca tesviye çalışması yapan ekipler ardından asfalt dökme işlemlerini gerçekleştirdi. Ayrıca güzergahın çevre düzenlemesi ve temizliği de yapıldı.

“Sorunsuz ve güvenli güzergahı hizmete sunduk”

Kalıcı çözümlerle sorunları aştıklarını vurgulayan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Yıllardan beri süregelen ve kronikleşen bir yol sorununu daha çözüme ulaştırdık. Tariş yolu olarak bilinen Turanlar-Yeni Mahalle bağlantı yolunda çalışma gerçekleştirdik. Sorunsuz ve güvenli bir güzergah olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İlçemizin daha modern ve daha güzel bir hale gelmesi için sürdürülebilir ve kalıcı hizmet üretmeye ilçemize ve halkımıza yakışan projelere hayat vermeye devam edeceğiz. Bu çerçevede ekiplerimizle özellikle uzun yıllardır problem yaşayan sorunları öncellikli olarak aşıyoruz. Germencik Belediyesi olarak halkımızın talepleri doğrultusunda faaliyetlere aralıksız olarak devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.