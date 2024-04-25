Takvimlerdeki 24.04.2024 tarihi nikah başvurularında Selçuklu Belediyesi’nde de yoğunluğa neden oldu. Evlendikleri tarihin akılda kalıcı olmasını isteyen 43 çift Konya Selçuklu'da mutluluğa 'evet' dedi.KONYA (İGFA) -İnsan hayatının önemli bir dönüm noktası olan evlilikte bazı tarihler akılda kalıcı oluyor. Selçuklu’da evliliklerine özel ve akılda kalıcı bir tarihte başlamak isteyenler 24.04.2024 tarihinde Selçuklu Belediyesi Evlendirme Memurluğu’nun nikah salonlarına akın etti.

Bu özel günde 43 çift dünya evine girdi. Nikah salonunda sabah saatlerinde başlayan yoğunluk gün boyunca devam etti. Gelin ve damat masası bir an olsun boş kalmadı.

24.04.2024 tarihine randevu alan çiftler bu tarihi özellikle seçtiklerini belirterek,“ Bugünün özel ve akılda kalıcı bir gün olması nedeniyle en güzel günümüzde bu tarihte evlenmeyi tercih ettik, çok mutluyuz” dediler.

Selçuklu Belediyesi Evlendirme Memurluğu’ndan yapılan açıklamada, 24.04.2024’ün nikah işlemleri için özel bir tarih olduğu belirtildi. Açıklamada, “Yıl içerisinde birçok nikah kıyıyoruz ama hatırlanması kolay ve özel tarihlerde nikah yoğunluğu daha fazla oluyor. 43 çiftimizden bu tarihte nikahlarının kıyılması için müracaat aldık ve nikah işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Çiftlerimizin mutluluklarına tanıklık etmek çok keyifli ve mutluluk verici bir anı. Evliliğe ilk adımlarını atan tüm çiftlerimize mutluluklar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.