Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik geçekleştirilen çalışmalarda hakkında hapis cezası kararı bulunan M.P. Marmaris’te yakalandı.

Hakkında ‘Binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve mala zarar verme’ suçları olmak üzere üç ayrı suçtan 7 yıl, 17 ay, 18 gün karara bağlanmış hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.P. isimli şahıs Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

M.P. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.