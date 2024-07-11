Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesine yönelik yoğun mesaisini sürdürüyor. 12 Temmuz Cuma günü itibariyle 3 günde 5 ili ziyaret edecek.ANKARA (İGFA) - Geçtiğimiz hafta 6 Şubat depremlerinde en çok zarar gören Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’ı ziyaret eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 12 Temmuz Cuma gününden itibaren ise Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana’ya giderek, incelemelerde bulunacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Bakan Kurum, valiler, milletvekilleri, STK’lar, muhtarlar ve oda başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek il koordinasyon toplantılarına katılacak, afet konutlarını inceleyecek ve vatandaşların taleplerini yerinde dinleyecek.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’ı ziyaret eden Bakan Kurum, valiler, milletvekilleri, STK’lar, muhtarlar ve oda başkanlarının da bulunduğu il koordinasyon toplantılarına katılarak asrın felaketi sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bilgi almış, afet konutlarını yerinde incelemişti.

Bakan Kurum, yeni ziyaretlerinde ilk olarak Adıyaman’a gidecek olan Bakan Murat Kurum, 13 Temmuz Cumartesi günü Gaziantep ve Kilis’te; 14 Temmuz Pazar günü ise Osmaniye ve Adana’da temaslarda bulunacak.