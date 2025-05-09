Antalya’da düzenlenen 4. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi, “Gıda Üretiminde Sürdürülebilirlik” temasıyla başladı. Kongrede, gıda kimyası ve teknolojisindeki son gelişmeler ele alınıyor.ANTALYA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle, Üsküdar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kimyagerler Derneği iş birliğinde düzenlenen 4. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi, 8-11 Mayıs 2025 tarihlerinde Antalya Kemer’deki Juju Premier Palace Hotel’de başladı. “Gıda Üretiminde Sürdürülebilirlik” temalı kongre, akademisyenler, araştırmacılar, kamu temsilcileri ve sektör profesyonellerini bir araya getirdi.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Muhammet Arıcı, açılışta yaptığı konuşmada, etkinliğin gıda kimyası ve teknolojisi alanında çalışan paydaşları buluşturduğunu belirtti. “Proje iş birlikleri oluşturmayı, ortak projeler geliştirmeyi ve denetim otoritelerinin yeni düzenlemelerini paylaşmayı hedefliyoruz. Bu yıl odak noktamız gıda üretiminde sürdürülebilirlik. En yeni araştırmaları ve teknolojik gelişmeleri derinlemesine inceleyeceğiz” dedi. Arıcı, başarılı poster sunumlarının ödüllendirileceğini ve bilimsel programda davetli konuşmalar, sözel sunumlar ile workshopların yer alacağını duyurdu.

Kimyagerler Derneği Başkanı İkram Cengiz, gıda kimyasının insan sağlığı, çevre ve ekonomiyle bağlantılı olduğunu vurguladı. “Kongrede fonksiyonel gıdalar, gıda güvenliği, toksikoloji ve sürdürülebilirlik gibi konuları ele alacağız. Dünya, iklim değişikliği ve gıda güvenliği gibi zorluklarla karşı karşıya. Bu kongre, bilimsel birikimi paylaşarak sektörel iş birliklerini güçlendirecek” dedi.

“2050’DE GIDA İHTİYACI YÜZDE 56 ARTACAK”

Eti Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Görgülü, küresel gıda sorunlarına dikkat çekti. “2050’de dünya nüfusu 9,7 milyara ulaşacak, gıda ihtiyacı yüzde 56 artacak. Mevcut yöntemlerle bu ihtiyacı karşılamak için Hindistan’ın iki katı tarım alanına ihtiyaç var. Tarım alanlarının sadece yüzde 47’si insan tüketimine ayrılıyor, yüzde 40’ı hayvan yemi ve biyoyakıta gidiyor. Üretilen gıdanın üçte biri, yani 1,3 milyar ton çöpe gidiyor. Bu, 830 milyon aç insanı dört kez doyurabilir” dedi. Görgülü, Türkiye’de obezite oranının yüksek olduğunu, her 3 kişiden birinin obez olduğunu belirtti.

Dr. Görgülü, gıdaların karbon ayak izine değindi. “Instant kahve, bitter çikolata ve kapsül kahveler yüksek karbon salınımına sahip. 1 kg çözülmüş kahve 28 kg karbon salınımı yaratıyor. Eti olarak doğalgazlı fırınları elektrikli infrared fırınlara dönüştürerek karbon salınımını azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Şerafettin Çakal, “İnsanlığın geleceği gıdaya, gıdanın geleceği tarıma, tarımın geleceği bilime ve AR-GE’ye bağlı. Tarım, insanlığın en büyük icadıdır. Biyoteknolojik tarım döneminde nanoteknoloji ve bilişim önemli rol oynuyor. Dünya’da 9,9 milyar ton gıda üretiliyor, ancak üçte biri çöpe gidiyor. Bir yanda 735 milyon insan aç, diğer yanda 1 milyar insan obez” dedi.