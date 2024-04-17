İstanbul merkezli 5 ilde nitelikli dolandırıcılara yönelik "Sibergöz-31" operasyonu düzenlendi, 18 şüpheli gözaltına alındı.İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dolandırıcılara yönelik bir süredir sürdürdüğü 'Sibergöz' operasyonlarının 31'incisinin yapıldığını duyurdu.

İstanbul merkezli Ankara, Mersin, Şanlıurfa ve Batman illerinde gerçekleşen operasyonunun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kendilerini kamu görevlisi ve banka çalışanı olarak olarak tanıtıp mağdurların hesaplarındaki paraları dolandırdıkları tespit edilen 18 zanlının gözaltına alındığını açıkladı.

Vatandaşların hesaplarında bulunan paraları Havale/EFT yöntemi ile kendi kontrollerindeki üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktardıklarını kaydeden Bakan Yerlikaya, "Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, iletişime geçtikleri şahıslara çeşitli yönlendirmelerde bulunarak, 18 eylemde ilk belirlemelere göre toplam 4 Milyon 600 bin TL’lik haksız kazanç sağladıkları tespit edildiğini, operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konulduğunu belirtti.