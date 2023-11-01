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İnsanların yaşlanırken hayat boyu öğrenme olanaklarından yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) tarafından başlatılan ‘3. Yaş Üniversitesi: 50+ Hayat Okulu’ ilk mezunlarını verdi.ANKARA (İGFA) - Ankara Üniversitesi'nde bahar aylarında başlayan ve bir hayat boyu öğrenme girişimi olan ‘3. Yaş Üniversitesi: 50+ Hayat Okulu’nda 2023 Yılı Eğitim-Öğretim Programı tamamlandı.

Kuşaklararası dayanışma ve aktif yaşlanma temalarını temele alan program kapsamında gönüllü akademisyenler tarafından katılımcılara 7 hafta boyunca 14 oturum ve toplam 70 derste; sağlık, beslenme, fiziksel aktivite, kronik hastalıklar gibi konulardan yaş almanın anlamı, drama, halk oyunları, felsefe, sanat, müze eserleri gibi konulara kadar çok geniş içerikte eğitimler verildi.

Kıdemli öğrencilerin ara sınav ve final sınavı ile bilgilerinin ölçüldüğü, proje ödevi hazırladıkları eğitim programı sonunda 35 öğrenci mezun olmaya hak kazandı.

Eğitimi tamamlayanlar için Rektörlük 100. Yıl Salonu’nda mezuniyet töreni düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Tülay Baydar Bilgihan, Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, rektör yardımcıları, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve YAŞAM Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete, dekanlar, akademisyenler, mezunlar ve yakınları ile huzurevi sakinlerinin katıldığı mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Genç Büyükler Türk Halk Müziği Korosu türküler seslendirdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, törende yaptığı konuşmada, yaşlısı genci; kadını, erkeği, çocuğu herhangi bir ayrım gözetmeksizin bu ülkede yaşayan herkesin hür, özgür ve refah içerisinde yaşayan bireyler olmasını arzu ettiklerini ve bunun için de gayret ettiklerini söyledi.

Bu konuda devletin de çok büyük gayret sarf ettiğini vurgulayan Ünüvar, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu konuları çok ama çok önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konularla ilgili daima, ‘Toplumun hizmete en fazla ihtiyaç duyan kesimine hizmeti ayağına kadar götüreceksiniz’ talimatını verir. Biz de bu çerçevede Ankara Üniversitesi olarak, 50 yaş üstü büyüklerimizin hayattan daha fazla zevk almaları, hayatı daha iyi yaşamaları ve birtakım olumsuzluklardan daha fazla arınmaları için böyle bir projeyi başlattık. Umuyorum ki sizler de bu eğitimi almakla çok mutlu olmuşsunuzdur. Hayata bakışınızda en azından bir nebze de olsa bir mutluluk ışığı yaktırabilmişsek ondan da biz kendimizi çok mutlu hissedeceğiz” dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve YAŞAM Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete ise, gün geçtikçe yaşlılığa dair konuların genişlediğini, yeni durumlar için yaşam kalitesini geliştirecek yenilikçi çözümlere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Programa büyük teveccüh gösteren büyüklerin, derslere heyecanla katıldığını dile getiren Özmete, öğrencilerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğüne bağlı huzurevlerindeki sakinlerden ve hizmet sunan kuruluşlardaki 50 yaş üstü çalışanlardan oluştuğunu kaydetti.

35 MEZUN BELGELERİNİ ALDI

Konuşmaların ardından mezun olmaya hak kazanan 35 kıdemli öğrenciye Rektör Ünüvar ve DekanÖzmete tarafından mezuniyet belgeleri takdim edildi. Okula başlayan, ancak farklı nedenlerle 5 ve daha fazla oturuma devam edemeyen 47 öğrenciye ise katılım belgesi verildi. Kıdemli öğrencilerin kep atarak mezuniyet sevincini yaşadığı tören, anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.