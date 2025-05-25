1 Ocak-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerince koruma başlığı (kask) kullanmayan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri/yolcuları ile ilgili toplam 475 bin 976 adet işlem yapıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerin ve yolcuların koruma başlığı kullanmaları; ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında can kaybı ve yaralanma riskini büyük ölçüde azalttığını kaydederek, 1 Ocak - 21 Mayıs 2025 tarihlerindeki trafik ekiplerince kask kullanmayan motosiklet ve motorlu biiklet sürücüleri ile ilgili yapılan işlemlerle ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, sadece kask takmanın yetmediğini, kaskın doğru ve kilitli şekilde kullanılması hayati önem taşıdığını kaydederek, "Kask sadece bir ekipman değil; bir hayat kurtarıcısıdır. Sevdikleriniz sizi bekliyor, lütfen kask takmayı ihmal etmeyelim" dedi.

“Kask Takmayan 475 Bin 976 motosiklet/motorlu bisiklet Sürücüsüne İşlem Yapıldı.” Bursa müzeleri için yol haritası Nilüfer'den İçeriği Görüntüle 1 Ocak-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında Trafik Ekiplerimizce; Koruma başlığı (kask) kullanmayan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri/yolcuları ile ilgili toplam 475 bin 976 adet işlem… pic.twitter.com/Qg0AeuuAyV — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 25, 2025

Bakan Yerlikaya, kask takmayan 475 bin 976 motosiklet/motorlu bisiklet sürücüsüne işlem yapıldığını belirtti.

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 15-22 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyon 617 bin 99 aracın denetlendiğini belirten Bakan Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 162 bin 726, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 725, emniyet kemeri kullanmayan 28 bin 892, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 93 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 434 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam: 534 bin 508 araca/sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.