Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Latmos Ultra Maratonu, 30-31 Mayıs 2025 tarihlerinde Kapıkırı Köyü’nde başarıyla tamamlandı. MUĞLA (İGFA) - Türkiye’nin yüzde 100 keçi parkuruna (single track) sahip tek ultra maratonu olma özelliğini taşıyan bu özel etkinlik, doğa ile sporu bir araya getirerek unutulmaz anlara sahne oldu. Yarışa İran, Rusya, Ukrayna, Rusya gibi ülkelerden sporcular katıldı.

45, 26, 17 ve 8 kilometre olmak üzere dört farklı parkurda gerçekleşen Latmos Ultra Maratonu’na Türkiye’nin birçok şehrinden yaklaşık 350 sporcu katıldı. Uluslararası kalifikasyon (ITRA) puanı sağlayan yarış, sporculara dünya genelindeki diğer ultra maratonlara katılım hakkı da kazandırdı. Sporcular kadar onları desteklemeye gelen aileler ve izleyiciler sayesinde bölge, hem ekonomik hem de tanıtım açısından önemli bir ivme kazandı.

Başlangıç ve bitiş noktası Kapıkırı Köyü olan Latmos Ultra Maratonu, aynı zamanda Türkiye'nin en zorlu patika koşularından biri olarak gösteriliyor. Spor turizminin gelişimine katkı sağlayan yarış, bölge halkının da büyük ilgisi ve desteğiyle gerçekleşti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 7.Uluslararası Latmos Ultra Maratonu’nda dereceye giren sporcular ve klasmanları;

Latmos Göl Koşusu 8 KM İlk Üç Kadın:

1.Burcu ÇOLAK

2.Hazal BAKIR

3.Pınar ATASEVER

Latmos Göl Koşusu 8 KM Erkek

1.Mehmet AYDINGÖR

2.Alpay GÜNERALP

3.Ayhan CALP

Latmos Short Trail 17 KM İlk Üç Erkek

1.Mahmut Güneş

2. Fatih Özer

3.Özer Yıldız

Latmos Short Trail 17 KM İlk Üç Kadın

1.Mary Cox

2.Elvan Sweney

3.Sermin Nurlu

Latmos Medium Trail 26 KM İlk Üç Erkek

1.Fatih Can

2.Fedai Mutlu

3.Zeynel Turan

Latmos Medium Trail 26 KM İlk Üç Kadın

1.Ayşegül Akdoğan

2.Yasemin Hamamcı

3.Sinem Gündüz

Latmos Ultra Maraton 45 KM İlk Üç Erkek

1.Cevdet Alyılmaz

2.Furkan Baştürk

3.Salim Akdaş

Latmos Ultra Maraton 45 KM İlk Üç Kadın

1.Gülşah Tülek

2. Rukiye Akman

3.Besime Danışman